شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين التهامي يقدم سهرة رمضانية أول مايو المقبل على مسرح النافورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى ياسين التهامي، حفل إنشاد في دار الأوبرا المصرية ضمن سهرات رمضان بالأوبرا، وذلك يوم السبت 1 مايو علي مسرح النافورة في التاسعة والنصف مساءً.

وفي سياق متصل يحيى المطرب مدحت صالح يوم 2 مايو المقبل حفلاً غنائيًا داخل دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة، ضمن سهرات رمضان الذى يحييها عدد من نجوم الغناء، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أغانيه.



ياسين التهامي

وضمن سهرات رمضان أيضًا تحيى المطربة دينا الوديدى يوم 23 أبريل الجاري، حفلاً غنائيًا داخل دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة، ضمن سهرات رمضان الذى يحييها عدد من نجوم الغناء، ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة من أغانيها .

وأحيت المطربة دينا الوديدى مؤخرا حفلاً غنائيًا، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقدمت خلال الحفل عدد كبير من أغنياتها الشهيرة والمميزة على مدار ساعتين متواصلتين وتفاعل معها الجمهور الحاضر وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى لمواجهة فيروس كورونا.

كانت المطربة دينا الوديدى قد طرحت أغنية بعنوان "كنت بخاف"، من ألحانها، وتوزيع سامر جورج، وهندسة صوت ومكسياج وماستر جورج يعقوب، على حسابها الشخصى على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "أنا كنت بخاف م الضلمة.. وبعود خوفي يقل.. دلوقتي بخاف م الضلمة.. وبخاف م النور والضل..انا كنت بخاف م الضلمة.. وبعود خوفي يقل دلوقتي.. بخاف من الضلمة.. وبخاف من النور والضل".