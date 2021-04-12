شكرا لقرائتكم خبر عن "ستى فاطمة وعمى حنا" أغنية جديدة لـ حسن فؤاد فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان حسن فؤاد، لطرح أغنية جديدة بعنوان "ستى فاطمة" تتحدث عن أجواء رمضان فى مصر وعادات أهلها وتجمع المسلمين والأقباط فى كل المناسبات والأعياد.

وانتهى مطرب أرابيسك من تصوير الأغنية استعدادًا لطرحها خلال ساعات بعد الانتهاء من المونتاج، وتقول كلمات الأغنية "ستى فاطمة وخالتى حنة وجدى طه وعمى حنا كل حب الدنيا بينهم دول على إيديهم كبرنا"، وتتحدث عن أجواء رمضان والمحبة التى تجمع أهل مصر مسلمين وأقباط.

والجميل أن هذه الأغنية وكأن اجتمع فيها الهلال والصليب ليغنيان بحب مصر ومحبة أهلها، حيث كتب كلماتها ماجد ميخائيل ولحنها مايكل عياد وتوزيع الموسيقى بيتر فرح ليغنيها حسن فؤاد ويطرحها فى رمضان.

واشتهر المطرب حسن فؤاد بغناء تتر مسلسل أرابيسك الذى حقق نجاحاً مذهلاً ونافس عمالقة الغناء والطرب، وشارك بالتمثيل فى عدد من روائع الدراما المصرية ومنها «الوتد، على بابا والأربعين حرامى، وخان القناديل، وسعد اليتيم، وغيرها».

وفى حوار سابق مع الفنان حسن فؤاد أكد أن الشاعر مأمون الشناوى هو الذى اكتشفه بعد تخرجه من معهد الموسيقى وقدمه لمجدى العمروسى والموسيقار عمار الشريعى، الذى قدمه فى أول عمل له وهو أوبريت اخترناك.

وكانت انطلاقة حسن فؤاد عندما ثم اختاره الشريعى لغناء تتر مسلسل أرابيسك، وكان وقتها يتربع على الحجار ومحمد الحلو على عرش أغانى تترات المسلسلات، فحققت أرابيسك نجاحاً مذهلاً، وبعدها لحن الموسيقار عمار الشريعى أغنية «يا على يا على يا عترة يافللى» وأغانى مسلسل على بابا التى حققت أيضا نجاحاً كبيراً لتستمر مسيرة ونجاح حسن فؤاد وتألقه فى العديد من الأعمال.