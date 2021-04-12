شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يطمئن جماهيره: الحمد لله فى آخر فترة العزل.. مرض كورونا خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان خالد النبوى، جمهوره ومحبيه عن حالته الصحية، مؤكدا أنه الآن يخضع لآخر فترة فى العزل الصحى، داعيا الله أن يُتِم شفاءه على خير، مشيرا إلى أن مرض كورونا خطير، وهنأ الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وكتب النبوى، عبر حسابه على تويتر: "مساء نور على كل الأحباب الغاليين، الحمد لله فى آخر فترة العزل، إن شاء الله أخرج منها على خير، مرض كورونا خطير، ربنا يحفظكم منه وأتمنى الشفاء العاجل لكل الناس، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية كلها".





وكان المخرج عمرو عرفة، قد كشف أمس، عن تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، حيث كتب تدوينة طمأن فيها متابعيه مؤكدًا فيها أنه أول شخص يهاتفه خالد النبوى ويطمئن على صحته قائلاً: "لما سمعت صوته مصدقتش لأني عارف أنه في العناية المركزة قالي أنا الحمد لله كويس وأنت أول واحد بكلمه".

وتابع عمرو عرفة: "الفرحة مكنتش سايعاني ومتخافش أنا هبقي كويس وهنرجع نصور قولتلوا مش مهم التصوير المهم صحتك.. خايف على شغله في وسط مرضه.. حبيبي يا خالد".