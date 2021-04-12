شكرا لقرائتكم خبر عن السوبرانو أميرة سليم مغنية أنشودة "العظمة": بهدى تكريمى لكل أهل بلدى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المطربة والسوبرانو أميرة سليم، مغنية أنشودة "العظمة" فى حفل نقل المومياوات الملكية، عن سعادتها بتكريمها فى حفل الفنانين المشاركين بموكب المومياوات الملكية، من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافةـ والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، مهدية تكريمها لكل أهل مصر.



أميرة سليم

ونشرت أميرة، صورا لها من حفل التكريم، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "سعيدة بتكريمى فى حفل الفنانين المشاركين بموكب المومياوات الملكية، بهدى تكريمى لكل أهل بلدى".





وكرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، فنانى دار الأوبرا الذين شاركوا فى احتفالية موكب المومياوات الملكية وذلك على مسرح الأوبرا الكبير بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية بحضور الفنانة يسرا.

وقالت الدكتورة عبد الدايم، إن الفنانين المشاركين فى موكب المومياوات الملكية مثلوا جانبا من قوى مصر الناعمة التى تؤكد ريادة أقدم حضارات الأرض، وأضافت أنهم صورة مشرفة للإبداع المعاصر ونموذجا للتفوق والتميز، مشيدة بأدائهم الذى جاء بشكل يليق بمكانة مصر أمام العالم، وتابعت أن الثقافة والفنون هما الممهدان لخطط التنمية المستدامة، موجهة الشكر لوزير السياحة والإثارة لحرصه على تكريم هؤلاء المبدعين.





وكانت الاحتفالية، تضمنت فيلما تسجيليا ضم مقتطفات من حفل موكب المومياوات بعدها سلم وزيرا الثقافة والسياحة والاثار شهادات تقدير وباقات الزهور تكريما للفنانين والجهد الذى بذلوه منذ بداية إظهار هذا الحدث بهذه الصورة المشرفة التى جعلت من مصر محط أنظار العالم، وجعلت كل مصرى يفتخر بانتمائه لهذه الدولة ولهذه الحضارة العريقة، بالإضافة إلى إبراز كافة جهود وإنجازات الدولة وهيبتها على طول خط سير الموكب لتسير المومياوات الملكية فى موكب جنائزى مهيب، يحترم الملوك والملكات وتاريخهم وحضارتهم.



