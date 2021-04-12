تدهور الحالة الصحية للمايسترو سليم سحاب ونقله وزوجته للعناية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة مي فاروق، عن تدهور الحالة الصحية للمايسترو سليم سحاب وزوجته، بعد إصابتهما مؤخرا بفيروس كورونا.

وكتبت فاروق، عبر حسابها على فيسبوك: "أرجو منكم جميعًا الدعاء في هذه الليلة المفترجة لأبويا الروحي المايسترو سليم سحاب وزوجته، وأن يتم شفاهم على خير، هم في أمس الحاجة للدعاء، هم في الرعاية المركزة .. دعواتكم يقوموا بالسلامة ويعدوا أزمتهم على خير".

وكان سليم سحاب المسئول عن "كورال أطفال مصر"، قد أجرى مؤخرا اختبارات لأطفال من دور الرعاية لزيادة عدد فريق الكورال، وذلك بالاشتراك مع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنمية قدرات أبناء مؤسسات الرعاية وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.

فيما كانت الفنانة مي فاروق، قد أثارت جدلًا واسعًا مؤخرا بعدما أبدت نيتها اعتزال الغناء، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "أنا بحب الغناء أوي ويمكن كلكم عارفين من إمتى بدأت، ولو النهاردة واحد بس عارف مي فاروق، فده بفضل ربنا ووقفة أهلي ورايا.. وطول عمري لا لي شلة ولا صاحبة ده ولا بتقرب من ده عشان حاجة، كل محاولاتي كنت فيها أنا، لا فلان سندني ولا علان كان له فضل عليا، بس أحب أقول لكم إني زهقت جدًا".

وتابعت: "المجال ده محتاج شِلل وصحوبيات وأنا مش في الحتة دي ومبعرفش أتقرب من حد عشان مصلحة وطول ما أنا كده مش هقدر أوصل للي أنا عايزاه، ساعة الجد أنت اللي بتسعى وكمان بتحبط وأنا مفروض قوية ومش بستسلم ببساطة".

وأضافت: "بس أنا قرفت وزهقت وقربت أكره الغناء نفسه اللي ربنا ميزني به وبفكر جديًا أبعد عنه تمامًا لأني فعلًا زهقت جدًا، ويا ريتني ما حبيت الغناء من صغري ولا كان لي فيه أصلًا".

