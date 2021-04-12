الأمير هاري يصل مطار لندن على متن رحلة عادية بالخطوط الجوية البريطانية للمشاركة في جنازة جده

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أبريل 2021 10:42 مساءً - بعد مرور عام وأكثر على غيابه عن بلده المملكة المتحدة،عاد الأمير هاري وحيداً من دون عائلته للمشاركة في جنازة جده المقررة يوم السبت القادم 17 إبريل –نيسان من الشهر الجاري.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،شوهد دوق ساسيكس الأمير هاري البالغ من العمر"36 عاماً" ليلة أول أمس السبت يغادر قصره في كاليفورنيا- سانتا باربارا الفاخر البالغ ثمنه "11" مليون جنيه استرليني في سيارة "إسكاليد" سوداء اللون متوجهاً إلى لوس أنجلوس ليصعد على متن أول رحلة جوية في ساعة مبكرة متجهة إلى لندن،وبعد 10 ساعات نزل الأمير هاري من على متن رحلة وطائرة تابعة للخطوط البريطانية الجوية ،مرتدياً بنطالاً سبور وسترة ،وكمامة سوداء.

دخل الحجر الصحي لمدة خمسة أيام

عاد الأمير هاري بعد عام إلى المملكة المتحدة من دون زوجته-الصورة من أنستغرام

وبحسب صحيفة "ذا صن "البريطانية،استقبل الأمير هاري رجال الأمن الملكي،فور نزوله من الطائرة،وتم نقله بسيارة رينج روفر سوداء إلى منزل "ناتنغهام كوتيج" الذي صممه كريستوفر ورين لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة خمسة أيام قبل انتقاله إلى قصر كنسنغتون،وهو المنزل الذي طلب فيه هاري يد ميغان ماركل للزواج عام 2017،ولا يبعد سوى أميال قليلة عن المنزل الذي يعيش فيه شقيقه الأكبر الأمير ويليام مع عائلته.

ولا بد أن الأمير ويليام "38 عاماً" مازال متوتراً من تداعيات مقابلة شقيقه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل،ومشاركتهما معاً في جنازة جدهما قد تكون فرصة لهما معاً لرأب الصداع والخلاف بينهما للأبد.

سيقيم في قصر كينسنغتون

يرجح عدم ارتداء الأمير هاري بدلته العسكرية بعد أن جرد من رتبه العسكرية-الصورة من أنستغرام

وقالت صحيفة "ذا صن "البريطانية،إن الأمير هاري لن يحجر نفسه سوى لخمسة أيام فقط بدلاً من 10 أيام كما يفرض على القادمين إلى بريطانيا باستثناء إنساني لحضور جنازة جده الأمير فيليب،شرط أن تأتي نتيجة فحص كورونا سلبية .

وسيقيم الأمير هاري بعد المشاركة في جنازة جده الأمير فيليب في قصر كينسنغتون وليس في منزله "فروغمور كوتيج" الذي سمح فيه لإبنة عمه الأميرة يوجيني وزوجها جاك بروكسبانك بالإقامة فيه خلال حملها حيث أنجبت فيه طفلها الأول في فبراير- شباط الماضي.

وهذا المنزل أهدته الملكة إلى حفيدها الأمير هاري ليكون قريباً منها في ملكية وندسور .

أرادت ميغان المشاركة لكن طبيبها منعها

وقالت مصادر قريبة من الزوجين هاري وميغان ،إن ميغان أرادت الحضور لكن طبيبها نصحها بعدم السفر لأنها حامل في شهرها السادس.

هدنة لتكريم الأمير فيليب

واتفق كافة أفراد العائلة المالكة على إقامة هدنة بينهم وبين الأمير هاري وتداعيات مقابلته وميغان مع أوبرا وينفري التي هزت العائلة المالكة،ووصفت بأنها تمر بأسوأ أزمة ملكية من أجل تكريم الأمير فيليب الذي توفي قبل شهرين من احتفاله بعيد ميلاده ال100.

وقيل إن الأمير فيليب شاهد محتوى المقابلة كاملاً بعد مغادرته المستشفى،وقال جيلز براندريث،صديق الأمير فيليب،أن الأمير فيليب كان يعتقد أن مقابلة هاري وميغان مع أوبرا وينفري "جنوناً" ،و"لن يأتي أي خير منها".

وكان آخر لقاء للأمير هاري مع جده حين تم تصويرهما معاً في شهر مايو- أيار 2019 عندما اجتمعوا معاً لرؤية إبنهما آرتشي في قصر باكنغهام الملكي.

هل يرتدي زيه العسكري؟

يقال أنه من غير المرجح أن يرتدي الأمير هاري بدلته العسكرية في جنازة جده بعد أن جردته جدته الملكة إليزابيث الثانية من رتبه العسكرية لكن يمكنه الظهور بميدالياته التي نالها خلال خدمته العسكرية.

لكن يوم السبت 17 إبريل – نيسان القادم سنعلم إن كان سيرتدي الأمير هاري بدلة عسكرية أو لا،خاصةً وأن جدته الملكة إليزابيث التي وصفها زوجها الراحل وظلها الأطول في المملكة المتحدة بأنها تملك قدراً كبيراً من التسامح أكثر من أي شخص آخر،وبالفعل قد أبدت قدراً كبيراً من التسامح مع حفيدها الأمير هاري،قد تغمره به مجدداً من أجل تكريم رفيق دربها وزوجها لأكثر من 73 عاماً.