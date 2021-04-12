المسلسلات المصرية لشهر رمضان 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أبريل 2021 10:42 مساءً - منافسة من العيار الثقيل، تشهدها الدراما المصرية مع حلول منتصف ليل اليوم الإثنين، حيث ينطلق رسميا ماراثون دراما رمضان 2021، بمشاركة ما يقارب 30 عملا، القليل منها ينتمي لتصنيف الكوميديا، والباقي يتنوع ما بين الإثارة والغموض والأكشن، والجديد هذا العام هو اختراع مسلسلات ال 15 حلقة، لمواجهة ظاهرة المط والتطويل التي طالت الكثير من مسلسلات رمضان في المواسم السابقة، الخليج 365 تقدم لك القائمة لكاملة للمسلسلات المصرية في رمضان.

الاختيار 2 (رجال الظل)



تدور أحداث مسلسل "الاختيار 2"، حول بطولات الشرطة المصرية وتضحياتهم في الفترة من عام 2013، كما يرصد بعض الوقائع التي قامت بها الشرطة في مواجهة الإرهاب، ومن بينها قصة الشهيد البطل الضابط محمد المبروك والذي تم استشهاده على يد العناصر التكفيرية عام ٢٠١٣، أثناء مروره بسيارته بشارع نجاتى بمدينة نصر، وأطلق إرهابيون يستقلون سيارة عدة أعيرة نارية تجاهه ما أسفر عن استشهاده.

مسلسل «الاختيار 2» من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد مكى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وسامح الصريطي، ومحمد علاء، وإسلام جمال وأحمد شاكر عبد اللطيف ورياض الخولي، ومراد مكرم ومحمد فراج، وعمرو عبدالجليل، وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يعرض المسلسل على قنوات ON،on دراما، قناة mbc

هجمة مرتدة

تدور أحداث المسلسل المأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية، حول شاب مصري يعمل في الخارج ويحاول التواصل مع جهاز المخابرات بعد محاولة تجنيده من قبل استخبارات دولة أجنبية، ويبدأ بعد ذلك التدريب على يد مسؤولين من المخابرات المصرية ليتمكن من خداع الجهات المعادية.

المسلسل من بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، مايان السيد، ندى موسى، يوسف عثمان، خالد أنور، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

يعرض المسلسل عبر قناة Dmc

موسى

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الصعيدية حول شاب يتعرض للقهر منذ طفولته حيث يتوفى والده في سن صغير ويترك له أخوته ليتولى مسئوليتهم، ووتوالى الأحداث في فترة الستينات ويبحث في الوقت نفسه عن شقيقته التي اختفت في ظروف غامضة، كما تتضمن قصة المسلسل العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة المتميزة والتي تدور في حقبة الخمسينات والستينات أثناء الحملة الفرنسية على مصر.

ويخوض "موسى" العديد من المعارك مع أعدائه في إحدى محافظات صعيد مصر ويضطر لترك بلده والمجيء إلى القاهرة ثم يعمل بالتجارة في تصدير واستيراد عدد من الأشياء من غزة إلى مصر والعكس ويعجب بفتاة فرنسية وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.

مسلسل موسى من بطولة محمد رمضان كل من سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى

يعرض المسلسل عبر قنوات DMC، mbc1، ابوظبي ، mbc عراق.

نجيب زاهي زركش

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول الثري نجيب زاهي، الذي يكتشف سرا خطيرا بعد ثلاثون عاما، وهو أن لديه ابن ولا يعرف عنه شيء، فيقرر البحث عنه برفقة صديقه، ويفاجئ أن ابنه ضمن أربعة شباب لا يعرف أي منهم هو فلذة كبده، فيضطر للتقرب إليهم حتى يتعرف عليه.

مسلسل "نجيب زاهى زركش" تأليف عبد الرحيم كمال إخراج شادي الفخراني وبطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، نهى عابدين، شيرين، هالة فاخر، إسلام إبراهيم، كريم عفيفي، رامز أمير، رنا رئيس، محمد يسرى، محمد محمود، حنان سليمان، فتوح أحمد، محمد الصاوي، تميم عبده.

يعرض المسلسل عبر قناة ON

نسل الأغراب

المسلسل يعد التعاون الدرامي الأول للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري، فبعد اتهام عساف الغريب بالقتل وقضاء فترة عقوبة طويلة بالسجن، يخرج فيجد شقيقه غفران الغريب قد تزوج من امرأته ونسب ابنه إليه، فيقرر الانتقام منه.

"نسل الأغراب" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين بجانب أحمد السقا وأمير كرارة، وهم: مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبد الناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

يعرض المسلسل عبر قناة Onو قناة on dramaو قناة MBC مصر

اللي مالوش كبير

دراما اجتماعية شعبية، يتخللها بعض مشاهد الأكشن والإثارة، ويتناول العمل فكرة اختيارات الإنسان، وكيف يدفع ثمن هذه القرارات في حياته، وكذلك فكرة الرضا والطمع والتنازل عن مبادئ معينة مقابل تحقيق مصالحه.

وتجسد ياسمين خلال المسلسل دور فتاة تدعى "غزل" يرغهما والدها على الزواج من رجل كبير بالعمر وفي طبيعة الحال تظل "غزل" نافرة من هذا الزواج إلى أن تقابل شاب يدعى "سيف الخديوي" وهو الفنان أحمد العوضي والذي تقع في غرامه ويحاول مساعدتها للتخلص من الظروف القاسية التي وقعت فيها بسبب أسرتها، وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط.

يعرض المسلسل عبر قناة CBC

أحسن أب

مسلسل كوميدى ينتمي لنوعية الدراما الـ15 حلقة التي تظهر في السباق الرمضاني لأول مرة، تدور أحداثه حول أب يجسد شخصيته علي ربيع يبذل قصارى جهده ليكون مثالي داخل أسرته، ويتقدم مع ابنه لخوض مسابقة أحسن أب، وينافس على الفوز عبر عدة مواقف طريفة.

مسلسل أحسن أب بطولة علي ربيع وكارولين عزمي وهاجر أحمد وسامي مغاوري وأحمد جمال سعيد وجيهان خليل وأحمد فتحي من تأليف أحمد محيي وإخراج معتز التوني.

يعرض المسلسل عبر قناة الحياة

الطاووس

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، ويعرض العديد من المشاكل الاجتماعية الشائكة مثل التحرش، وتتعرض الي حياة الشباب المدللة وأصحاب النفوذ والسطوة ولديهم انحرافات سلوكية، ويحذر من أضرار مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل الطاووس بطولة كلا من جمال سليمان، سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ونهال عنبر، وجمال عبدالناصر، وخالد عليش، وهبة عبدالغني، ورانيا محمود ياسين، ومها نصار، ودانا حمدان، وعابد عناني، ومهند حسني، ويوسف الأسدي، وفرح الزاهد، وهالة فاخر، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

يعرض المسلسل عبر قناة النهار

القاهرة كابول

يتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث تنقسم أدوار الثلاثة أبطال فى القصة إلى شخصية "الإرهابي" الذي يتعاون مع عدد من المنظمات، ويتصدى له شخصية ضابط الشرطة، وينقل الصورة شخصية الإعلامي.

"القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.

يعرض المسلسل عبر الحياة

المداح

يروي المسلسل قصة صابر، الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ووقوعه في حب فتاة ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة، إلا أن تورطه في بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.

«المداح»، من بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، وإخراج أحمد سمير فرج وتأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري.

يعرض المسلسل عبر النهار

النمر

تدور أحداث مسلسل "النمر" حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة طمعًا من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر فى سوق الصاغة طوال الوقت ولا ينافسه أحد.

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح، إيناس كامل، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة فى العمل، المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج سينرجى.

يعرض المسلسل عبر قناة الحياة

بنت السلطان

تدور أحداث المسلسل فى إطار درامى اجتماعى شعبي تشويقى، وتظهر روجينا بشخصيتين واحدة سيدة شعبية تريد الهروب من واقعها، والأخرى سيدة أعمال تواجه الكثير من الصراعات والتحديات.

مسلسل "بنت السلطان" من بطولة باسم سمرة وأحمد مجدي وسوسن بدر وبيومي فؤاد وندى موسى ومحمد مهران ومحمود حجازي ونهى صالح وحسن أبوالروس وأوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

يعرض المسلسل عبر قناة النهار

بين السما والأرض

دراما كوميدية اجتماعية تعرض في 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه حول تعطل مصعد كبير يضم عددا من طبقات اجتماعية وثقافية مختلفة، وحتى إنقاذهم يتم الكشف عن قصة كل فرد فيهم، ليستعرض المسلسل المظاهر الاجتماعية والسياسية في قالب ساخر، تمتزج فيه مرارة الضحك، بعنصر التشويق.

مسلسل "بين السماء والأرض" من بطولة هاني سلامة، ودرة، ويسرا اللوزي، وسوسن بدر، ونجلاء بدر، ونورهان، وندى موسى، وأحمد بدير، ومنى عبدالغني، ومحمود الليثي، وأحمد السلكاوي، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، ومن إخراج محمد العدل.

يعرض المسلسل عبر قناة On

حرب أهلية

دراما نفسية اجتماعية حول الصراعات العائلية ويتناول المسلسل قصة سيدة تضطرها الظروف لترك ابنتها وهي صغيرة، فتشب في كنف زوجة أبيها مما تجعلها قريبة منها، وتقسو على والدتها الحقيقية.

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها ستخسر كل شيء في لحظة ضعف، بينما يجسد باسل خياط، دور "يوسف" وهو طبيب نفسى، وتجسد جميلة عوض دور الابنة الأولى ليسرا، وكذلك مايان السيد الذى تقدم دور الابنة الثانية لبطلة العمل، كما تشارك أروى جودة وتجسد شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيداً عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، وكذلك اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخصية "نادين".

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلنتى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب.

يعرض المسلسل عبر قناة CBC ,CBC دراما

خلي بالك من زيزي

مسلسل اجتماعي كوميدي في 15 حلقة، تدور أحداثه حول مأساة عائلية واجتماعية تعيشها شابة مختلفة، تعاني من الإنفعالية الزائدة وعدم القدرة على ضبط أعصابها، وتخوض رحلة للتصالح مع نفسها وعائلتها والمجتمع.

وتبدا الأحداث بخلافات حادة مع زوجها الذي يطلبها في بيت الطاعة، فترد عليه بدعوى خلع، وتتطور الأحداث في إطار كوميدي.

مسلسل "خلي بالك من زيزي" بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين، من تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

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يعرض المسلسل عبر قناة MBC مصر وSHAHID

ضل راجل

ينتمي المسلسل إلى فئة الدراما الشعبية، ويناقش مشكلات الحارة المصرية، وتدور أحداثه حول رب أسرة يعمل مدرس موسيقى ولكنه يلجأ للعمل كسائق تاكسي بعد الظهر لمواجهة ظروف المعيشة الصعبة وهو متزوج من الفنانة نرمين الفقي ضمن الأحداث وتتعرض ابنته التي تقوم بدورها الفنانة الشابة رنا رئيس لحادث اعتداء وتدخل المستشفى ويحاول البحث عن الجاني مما يعرضه لعدد من المشاكل ويدخل السجن كما يحاول تصحيح نظرة أهل منطقته لابنته بعد تعرضها لهذا الاعتداء وتقوم الفنانة نور بدور الطبيبة التي تعالج ابنته.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت.

يعرض المسلسل عبر قناة الحياة الحمراء

فارس بلا جواز

المسلسل ينتمي للأعمال الكوميدية ويجسد مصطفى شخصية الشاب فارس المُضرب عن الزواج، ولكن تجبره الظروف على اختيار عروس في أقرب فرصة، فيبدأ رحلة البحث عن شريكة الحياة ويصل عدد الجميلات اللائي يتقدم لخطبتهن إلى 20 عروس، ولكن كل زيجة لا تتم بسبب عدد من المواقف الضاحكة.

مسلسل "فارس بلا جواز" من بطولة مصطفى قمر، طارق عبد العزيز، ومي سليم، وسليمان عيد، ومحمد ثروت، وطارق الإبياري، وعدد من ضيوف الشرف وهو من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.

يعرض المسلسل عبر القاهرة والناس

قصر النيل

تدور قصة مسلسل قصر النيل في إطار درامي اجتماعي حيث يتوفى زوج (دينا الشربيني) فتقودها الظروف إلى الزواج من شقيق زوجها، فتنشأ خلافات بينها وبين زوجته الأولى وتطور الأحداث وتواجه دينا العديد من العراقيل في حياتها.

وتبدأ بوفاة رجل الأعمال، والذي يدعى فهمي باشا السيوفي في بريطانيا، تاركاً لولديه وأخيه وأخته ثروة كبيرة، من ضمنها قصر ضخم على ضفاف النيل، ثم تكشف أحداث المسلسل كيف ستعيش العائلة من بعده خلال فترة سياسية حرجة، يقودها ضباط الثورة وهي ثورة يوليو أي ستينات القرن الماضي، في ظل علاقات سابقة نسجَها فهمي باشا مع الحاشية الملكية في مصر، "وما هو سر الجريمة الغامضة التي تلقى بظلالها على جميع شخصيات القصر؟".

مسلسل "قصر النيل" من بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، صلاح عبدالله، عمر السعيد، أحمد مجدي، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسى، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي وآخرين وهو من سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج خالد مرعي.

يعرض المسلسل عبر قناة MBC مصر

كله بالحب

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مليء بالأحداث المختلفة، ويناقش العمل عدة قضايا إنسانية واجتماعية من خلال زوجة تواجه أزمات مع زوجها الذي يرفض الطلاق.

مسلسل كله بالحب كان يحمل اسم “زي البيت الوقف” إلى أن تم تغييره إلى “كله بالحب”، وهو من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش وريم البارودي، تأليف ورشة أحمد الشخيبي، إخراج عصام عبد الحميد.

يعرض المسلسل عبر قناة النهار

كوفيد 25

مسلسل خيال علمي ومغامرات يعرض في 15 حلقة وتدور أحداث العمل حول محاكاة تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

يعرض المسلسل عبر قناة On

لحم غزال

بين الماضي والحاضر والمستقبل، وضمن أجواء يغلب عليها الطابع الشعبي حيث تدور معظم أحداثه، تلعب غادة عبد الرازق ثلاث شخصيات مؤديةً دور"غزال"، حيث تتقاطع أحداث الدراما الاجتماعية "لحم غزال".

مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، وفاء عامر، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

يعرض المسلسل عبر قناة MBC مصر

لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئا فشئيا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان ، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

مسلسل لعبة نيوتن من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن احمد، مايان السيد، أسامة الهادي ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي أدهم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري ومن إخراج تامر محسن ومن إنتاج ميديا هب سعدي- جوهر.

يعرض المسلسل عبر قناة DMC

ملوك الجدعنة

لأول مرة يجتمع النجمان مصطفى شعبان وعمرو سعد في عمل درامي واحد من إنتاج صادق الصباح، حيث يظهر الثنائي صديقين في العمل، ويجسد مصطفى شعبان شخصية (سفينة) وعمرو سعد شخصية (سرية)، وصُوِّر المسلسل بالكامل في لبنان.

المسلسل تدور أحداثه في إطار شعبي حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما، ويتناول قصة الصديقين في إطار من الأكشن، بجانب أن المسلسل يشهد الظهور الأخير للنجم الراحل يوسف شعبان الذي رحل في 28 من فبراير الماضي، بعدما انتهى من تصوير مشاهده في المسلسل بالكامل في لبنان.

مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة ياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ورانيا يوسف وعمرو عبد الجليل، والعمل من تأليف ورشة تحت إشراف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

يعرض المسلسل عبر قناة mbc مصر

وكل ما نفترق

مسلسل يمزج بين الدراما الصعيدية وعالم الأساطير الشعبية، وتطل الفنانة ريهام حجاج من خلال المسلسل على جمهورها بشكل جديد ومختلف حيث تجسد دور مزدوج وهو شقيقتان توأم، إحداهن تزن الأمور بالحكمة والعقل، والأخرى مختلفة تماما مندفعة وتميل إلى التمرد، تقع لهن العديد من المفارقات التي تؤثر في حياتهما، وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي مشوق ومثير.

"وكل ما نفترق" من بطولة ريهام حجاج وأحمد فهمي وأيتن عامر وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف ومحمد الشرنوبي وسلوى خطاب وأحمد صيام، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد ومن إخراج كريم العدل.

يعرض المسلسل عبر قناة الحياة

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