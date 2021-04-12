المسلسلات الكويتية لشهر رمضان 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أبريل 2021 10:42 مساءً - غزارة إنتاج درامي خليجي تطل على المشاهدين في الماراثون الرمضاني الحالي، وتتنافس الدراما الكويتية فيما بينها على الكم في الطرح؛ حيث تتجاوز 20 عملاً، ولكن بعضها سيتم تأجيل عرضه، وبعضها تم تأكيد عرضه، ونستعرض أبرز الأعمال الرمضانية الكويتية المؤكدة، ومن المفارقات في الأعمال الخليجية غياب نجمة الدراما الكويتية، سعاد عبد الله، التي أكدت أن سبب غيابها عن تقديم أي عمل هو الظروف التي تعيشها الكويت في ظل انتشار فيروس كورونا. ومرَّت الدراما الكويتية بالتقلبات هذا العام إثر وفاة النجم مشاري البلام، وحامت الشكوك حول إمكانية إكمال المسلسل الذي شارك فيه، في حين يخوض نجله صالح تصوير بقية مشاهد والده في العمل الدرامي، وتنوعت أشكال الدراما بين التراجيديا والكوميديا وكوميديا الموقف، ونستعرض معكم أبرز المسلسلات هذا العام.



1- مارغريت

حياة الفهد في مسلسل مارغريت



لا تخلو الدراما الخليجية الرمضانية من مشاركة حياة الفهد، وهذه المرة بمسلسل "مارغريت"، الذي يتم تصويره في مدينة قرناس للإنتاج الفني في البحرين، وتلعب "الفهد" دور سيدة بريطانية من أصول عربية في قالب اجتماعي وإنساني لا يخلو من المواقف الكوميدية، والعمل "لايت اجتماعي"، ومختلف عما قدمتْه، في دراما اجتماعية وإنسانية تدور أحداثها بمنطقة الخليج في ستينيات القرن الماضي بعيداً عن الكوميديا، وتقدِّم حياة الفهد في هذه الشخصية لأول مرة المرأة التي تنتقل من بريطانيا الى الخليج وتتأقلم مع التحولات الاجتماعية في عمل إنساني اجتماعي، تكون من خلاله حياة الفهد المرأة الصارمة التي تفرض قوانينها على كل من يحيط بها، ويخوض بطولته: حسن البلام، سعاد علي، هبة الدري، نور الكويتية، حمد العماني، ريم أرحمة، ليالي دهراب، خالد الشاعر، نواف النجم، زينب غازي، نور الشيخ، شيماء سليمان، وغيرهم، من إخراج باسل الخطيب، وتأليف محمد شمس وعلي شمس.



قناة العرض: MBC، ويُعرض في الساعة العاشرة مساءً.



2- شليوي ناش

عبد الله السدحان من كواليس مسلسل شليوي ناش



مِن صميم المعاناة والآلام التي يعيشها حارس المدرسة الفقير "شليويح" وسائق الشاحنة البسيط "ناشي" تُولَد الضحكات القلبية والمواقف الطريفة في الكوميديا الاجتماعية المُستمدّة من حقبة السبعينات "شليوي ناش" على موقع الحبّ من حياتهما؟ وهل ستصمد المبادئ والقيَم التي تربّيا عليها في وجه مَطبّات الحياة وقسوتها؟ وتدور أحداثه في نطاق الدراما الاجتماعية المشوقة بحلقات مُتّصلة تُبنى مع الأحداث بخلاف الكوميديا في الحلقات المنفصلة التي كثيراً ما تعتمد على "الإيفيهات"، وشخصية شليويح تمثّل المعاني الإنسانية التي قد نفتقدها أحياناً. لذلك يلعب فيها دور الحارس في مدرسة للبنات، تلك المهنة لم يختَرْها "شليويح" بملء إرادته، ولكن فرضتها عليه الظروف المالية والمعيشية التي حَتّمتْ عليه إيجاد أي وظيفة بغضّ النظر عن المُسمّى الوظيفي، ويُعَدُّ العمل مختلفاً عن السائد. ويتطرق لحقبة السبعينيات والثمانينيات، من بطولة عبد الله السدحان، الذي يخوض تجربة الدراما الكويتية للمرة الثانية، ويتمثَّل العمل بالكوميديا الاجتماعية، ويشارك في العمل: يعقوب عبد الله، عبد الإمام عبد الله، مرام البلوشي، محمد العجيمي، لطيفة المقرن، حصة النبهان، غرور، شهد سلمان، عبد العزيز النصار، وغيرهم، من إخراج عيسى ذياب، وتأليف عبد الله السعد.



قناة العرض: MBC دراما.



3- سما عالية

من كواليس مسلسل سما عالية



يحكي العمل عن تمكين المرأة منذ حقبة الخمسينيات مروراً بالستينيات إلى الألفية، انطلاقاً من استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة للمشاهد، مروراً بالكويت وسلطنة عمان ولندن، في عملية رصد للتاريخ بين تلك الفترات، ويناقش المسلسل حرية المرأة في التعليم وفي الحياة والظروف والأفكار والموروث الاجتماعي الذي يؤثّر على المرأة في المجتمع، ويجعلها حبيسة العادات الاجتماعية القديمة، وأيضاً المعوقات التي تواجه المرأة كي تمارس حياتها بشكل طبيعي، كما يتناول العمل الوضع الاجتماعي في المنطقة والكويت والتأثير المتبادل للثقافات العربية بعضها على بعض، وذلك من خلال شخصيات اجتماعية تبدو للوهلة الأولى نمطية، ولكنها تمرّ بظروف تجعلها تتطوّر وتتصاعد في الأحداث والأفكار وفق بناء نفسي وسيكولوجي مُمنهج. ويتناول العمل بشكل عميق معاناة المرأة في مسيرة صراعها لنيل بعض حقوقها الإنسانية، ابتداءً بحقّ التعليم والعمل واختيار الشريك، وانتهاءً بكسر سقف المُطالبة بهذه الحقوق بما قد يفوق خيال المُشاهد. ويتصدى للإخراج محمد الشمري، والعمل من بطولة: حمد العماني، جاسم النبهان، عبد الله السيف، عبد الله التركماني، زهرة الخرجي، فوز الشطي، ابتسام عبد الله، انتصار الشراح، سليمان الياسين، ومن مصر: نهى رأفت، وندى عادل، وأحمد كشك، وغيرهم من ممثلي الدراما المصرية، وكان من المنتظر عرض العمل في رمضان الماضي، ولكن جائحة كورونا حالت دون ذلك، وهو من تأليف صالح النبهان وشيخة بن عامر، ومن إخراج محمد دحام الشمري.



قناة العرض: روتانا خليجية، ATV، قناة دبي، ويُعرض في أوقات متفاوتة.



4- أمينة حاف

إلهام الفضالة من مسلسل أمينة حاف



عمل اجتماعي منوَّع بين التراجيديا والكوميديا ويميل للتراجيديا بشكل أكبر، ويتطرق للقضايا الاجتماعية، ويناقش أيضاً تعدُّد الزوجات بشكل مختلف، ويتطرق لبعض الظروف الصعبة في المجتمع، تدور الأحداث حول أمينة المتزوجة من رجل بسيط تكتشف لاحقاً أنه يخفي عنها أسراره ويخبئ أمواله ويحرمها من أبسط حقوقها في الحياة. وعندما تعرف بأن ثمة من يطارده ويخطط لقتله، تقرّر أن تخبئ هذا المبلغ لكي تستفيد منه فيما بعد. لاحقاً، تتبدّل حياة أمينة، وتتزوج من فارس، وهو رجل مزواج مرتبط بثلاث زوجات، وتدخل عالمه بما فيه من مشاكل وصراعات ومكائد بين الضرائر.

العمل من إخراج سائد الهواري، وتأليف علي الدوحان، ومن بطولة: إلهام الفضالة، طيف، شهاب جوهر، خالد العجيرب، فيّ الشرقاوي، عبد الله الطليحي، شوق الهادي، شهد سلمان، فهد باسم، صمود المؤمن، شهاب حاجية، وغيرهم.



قناة العرض: MBC، سما دبي، الرأي.



5- حين رأت

خالد أمين من مسلسل حين رأت



يتناول المسلسل الخليجي العربي الجديد «حين رأت» موضوعاً لم يسبق طرحه درامياً، وهو موضوع العرب والإرهاب في أوروبا، حيث تدور أحداثه عن مجموعة من الطلاب العرب يدرسون في دولة أوروبية، والفكرة الرئيسة للعمل هي التعايش بين الأديان، ويطرح قضايا ضد الإرهاب والعنف، ويتطرّق لأسباب الخلافات العربية، بالإضافة إلى موضوعات سياسية واجتماعية.

مسلسل «حين رأت» تم تصويره في دولة بلغاريا، وسط إجراءات احترازية مشددة، وهو من تأليف الكاتب الإماراتي محمد حسن أحمد، وإخراج الكويتي حسين دشتي، وبطولة نخبة من نجوم الخليج والوطن العربي، منهم: السعودية ريم العلي، ومن الكويت: خالد أمين، ليلى عبد الله، علي الحسيني، عبد الله الزيد، ومن الإمارات: أمل محمد، ومن سوريا: طلال مارديني، ومن العراق: عزيز خيون، ومن تونس: أيمن مبروك. والعمل من إخراج حسين دشتي، ومن تأليف الكاتب الإماراتي محمد حسن أحمد، ويشارك في بطولته مزيج من النجوم الخليجيين والعرب، منهم: خالد أمين، ليلى عبد الله، علي الحسيني، ومن العراق: عزيز خيون، ومن تونس: أيمن مبروك، وغيرهم، من إخراج حسين دشتي.



قناة العرض: مجموعة قنوات أبو ظبي.



6- مطر صيف

سعد الفرج ونور من مسلسل مطر صيف



تدور أحداث مسلسل مطر صيف حول "سعد الفرج" الذي تُتَوَفَّى زوجته، ويبتعد عنه أولاده، ويعيش حالة جحود من أبنائه. وفي العمل الكثير من الحالات الإنسانية والموضوعات الاجتماعية التي يتم عرضها على 30 حلقة متواصلة. معاناة أب تُتَوَفَّى زوجته، فيحاول أن يحتوي أولاده وأن يؤدي دور الأب والأم في آنٍ، غير أنه يعاني من صعوبة التعامل معهم، فلكل واحد منهم همومه ومشاكله الخاصة به، ومع ذلك هناك خطوط وأشكال متعددة من المعاناة التي يحاول الأب أن يحلها بطرق شتى، في دراما تراجيدية اجتماعية، ويناقش العمل العديدَ من القضايا، ويؤكد أهمية دور الأب في الأسرة، بطريقة لا تقل عن الأم، ويتمثل في العلاقة القوية بين الأشقاء، ويتناول القضايا الإنسانية، ومن بطولة: سعد الفرج، عبد الرحمن العقل، ميس كمر، عبد الله بهمن، حسين المهدي، نور الكويتية، إسماعيل الراشد، كفاح الرجيب، نجاح الخطيب عباس خليفي، وغيرهم، من تأليف ياسر حمداني، وإخراج مناف عبد ال.

قناة العرض: التلفزيون السعودي، مجموعة قنوات أبو ظبي، قناة الشارقة.



7- وأنا أحبك

بثينةً الرئيسي وحسين المهدي من مسلسل وأنا أحبك



يسلِّط العمل الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة "لايت كوميدي"، حيث تدور أحداثه بشكل مكثف حول الصراعات بين الأزواج، خاصة في بداية العلاقة، إلى جانب العديد من المشاكل التي تتصاعد مع الأحداث، وتدور الأحداث في إطار كوميدي لايت يعتمد على الموقف، ويتناول الحياة العائلية اليومية داخل أحد المنزل، والمشكلات التي تواجه الزوج والزوجة، وما يمران به من مواقف تم تجسيدها في إطار رومانسي شيق، ورغم التوجّه الكوميدي للأحداث، فإن العمل به أيضاً مواقف تراجيدية، والعمل من تأليف مريم الهاجري، وإخراج خالد جمال، ويُعد أول الأعمال الكوميدية للمخرج بشكل مبسط دون تعقيدات، مع معالجة القضايا بشكل سلس وكوميدي، والعمل من بطولة: حسين المهدي، بثينة الرئيسي، فهد عبد المحسن، ميس قمر، مبارك الشطي، إيمان جمال، عيسى الحساوي، عبد الله التركماني، غرور، فاطمة عبد اللطيف، إيمان جمال، وغيرهم.



قناة العرض: قناة دبي، سما دبي.



8- الوصية الغائبة

من كواليس مسلسل الوصية الغائبة



مسلسل درامي واجتماعي يعرض لنا كيفية العلاقات الطيبة والقلوب النقية التي كانت قديماً ولا تحمل أي حقد أو حسد أو غيرة أو ما شابهها من الأمور التي نراها اليوم في زمننا بين الناس، وقامت فكرة المسلسل على توعية الناس وإعادتهم لأخلاقهم القديمة التي كان يمارسها الآباء والأجداد؛ حتى نتمسك بتلك الوصية المفقودة التي تجاهلناها لفترات طويلة أدت إلى حدوث النزاعات والخلافات بين الشعوب وبين الناس وبين العائلات، ووصلت إلى البيوت أيضاً. المسلسل من نوع تراثي، ويقدِّم قصة مستوحاة من المجتمع الكويتي في فترة تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وصولاً إلى السبعينيات، بعرض مشاهد لشخصيات كويتية عاشت في تلك الحقبة، وتمَّ تصوير بعض مشاهده في مزارع الكويت بتشييد قرية متكاملة تحاكي النمط العمراني الذي يميز التراث الكويتي قديماً، من تأليف مشاري العميري، ومن بطولة: جاسم النبهان، عبد الرحمن العقل، زهرة عرفات، عبد الإمام عبد الله، محمد الصيرفي، عبد الله الفريح، عبد الله هيثم، فاطمة الدمخي، زينب كرم، عبير أحمد، محمد العلوي، إسماعيل الراشد، والراحل مشاري البلام، وغيرهم.



قناة العرض: يُعرض على تلفزيون دولة الكويت.



9- سرك الخافي

حسين المنصور من مسلسل سرك الخافي



العمل عن رواية "جناح الذل" للكاتب محمد النشمي، وإخراج مناف عبد ال، يطرح المسلسل قضايا اجتماعية متغيرة عن السائد المألوف، ويكشف قضايا الابتزاز والتكسب على حساب الآخرين، وينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش الواقع السائد في المجتمع بإيجابياته وسلبياته العديدة التي يحاول المسلسل طرحها ومناقشتها، بالإضافة إلى أنه يتناول موضوعاً حساساً للغاية ولم يتمَّ تناوله من قبل في الأعمال الدرامية الخليجية، وهو موضوع الخيانة وخيانة السر وخيانة الصديق لصديقه وكشف أسراره أمام الآخرين بهدف الابتزاز والحصول على مكسب منه في سبيل عدم كشف أسراره الخاصة، وأيضاً موضوع وضع الثقة في أشخاص لا يستحقونها في حياة الأفراد، فهذا المسلسل سيكون بمثابة جرس إنذار للعديد من الأشخاص ليفكر كل واحد منهم في كل من حوله وهل يستحقون ثقته ووضع الأسرار مع من يستحق ذلك منهم، وكثير من الموضوعات المهمة التي يتناولها العمل.

والمسلسل من بطولة: أمل محمد، أسمهان توفيق، علي جمعة، حسين المنصور، أحمد بن حسين، عبير أحمد، عبد الله بوشهري، علي كاكولي، ليلى عبد الله، إيمان الحسيني، سعاد سليمان، مي البلوشي، فاطمة الدمخى، فاطمة الحوسني، وإخراج مناف عبد ال، وتأليف محمد النشمي.



قناة العرض: تلفزيون دولة الكويت.



10- الناموس

محمد المنصور من مسلسل الناموس



يجسِّد المسلسل غموض المجتمع الخليجي في حقبة السبعينيات، وتحديداً جو الحياة التي تعيشها المرأة، والكثير من الإثارة والتشويق في دراما تراثية خليجية، ويناقش طبيعة الحياة في ذلك الزمان، والمجتمع، والمرأة، والكثير من المواقف التي كانت تحدث خلال تلك الحقبة الزمنية في المجتمع الخليجي، بالإضافة إلى أحداث بوليسية حول جريمة قتل غامضة، والتحقيقات المكثفة للكشف عنها، وكل ذلك يتم بحبكة درامية تراجيدية مشوّقة ومن بطولة: محمد المنصور، هيفاء عادل، جاسم النبهان، منى حسين، بثينة الرئيسي، خالد أمين، عبير أحمد، حسين المهدي، وغيرهم، من تأليف محمد أنور، وإخراج جاسم المهنا.



قناة العرض: التلفزيون السعودي، الشارقة، osn، تلفزيون الكويت.



11- نبض مؤقت

هيا عبد السلام من مسلسل نبض مؤقت



تدور أحداثه حول "طيبة"، دكتورة أمراض نساء وتوليد، والتي حُرمت من نعمة الأمومة بعد زواجها من "طلال"، وتحاول التعويض عن هذا النقص بالاهتمام بإخوانها دلال وعبدالله مع عائلتيهما، وينقل المسلسل المشاكل والعلاقات الاجتماعية لفئة من المجتمع هي الطاقم الطبي الذي يعمل معاً في نفس المصحة، كما يُبرز قصص الحب بين الشباب والأزواج والمواجهات التي تحدث معهم، وحاولت مؤلفة العمل طرح بعض القضايا بطريقة مختلفة وجديدة بطابع درامي مشوق، وهو ما عمل المخرج على تقديمه بشكل متميز ومبدع عن طريق إضافة رؤيته للأحداث.

وتلعب النجمة هيا عبد السلام دور البطولة في المسلسل بشخصية سيدة متزوجة اسمها طيبة، وتعمل في المستشفى، وزوجها اسمه طلال، ويلعب دوره الفنان شهاب جوهر، ويُذكر أن آخر تجربة لهيا في التمثيل كانت بطولة مسلسل مانيكان إلى جانب ثلة من أبرز نجوم الكويت والخليج. ويطلّ العمل على الجمهور من بطولة النجمة هيا عبد السلام، هنادي الكندري، شهاب جوهر، علي الحسيني، روان العلي، ميثم بدر، شوق الهادي، عبد العزيز النصار، نجاح الخطيب، أحمد السداني، ومن تأليف مريم القلاف، وإخراج سعود بو عبيد.



قناة العرض: قنوات أبو ظبي، قناة الشارقة.



12- بيت الذل

من كواليس مسلسل بيت الذل



يتناول العمل العديد من الصراعات التي تنشأ داخل الأسرة الواحدة، والمشاكل التي تواجه أفرادها، بدراما اجتماعية أسرية،وهو من المسلسلات التي استأنف فريق العمل تصويرها من جديد بعد توقف دام لأكثر من 5 أشهر؛ بسبب انتشار فيروس كورونا، وفرض حظر التجول بدولة الكويت، وكان فريق العمل قد انتهى من تصوير نصف مشاهد المسلسل قبل وقف التصوير، وكان من المفترض عرضه خلال موسم شهرالماضي لعام 2020، والمسلسل من تأليف الكاتبة منى النوفلي، وإخراج أحمد الفردان، والمفارقة في المسلسل هي مشاركة النجم الراحل مشاري البلام بعد أن انتصفت أعماله في التصوير، ليحل مكانه نجله في تصوير ما تبقى من العمل، وهو من إنتاج "صمود برودكشن"، وبطولة: عبد الرحمن العقل، أحلام حسن، عبد الله الطليحي، لولوة الملا، ليلى السلمان وغيرهم.



قناة العرض: روتانا خليجية، OSN، روتانا دراما، ATV.



13- الروح والرية

من كواليس مسلسل الروح والرية



تدور قصّة «الروح والرية» في حقبة التسعينيات؛ حيث تأخذنا «آمنة»، وهي الشخصية الرئيسية في العمل، إلى العديد من الأحداث التي وقعت لأفراد أسرتها، وتلك الأحداث كانت فاصلة في حياتهم، ومنها السعيد ومنها الحزين؛ إذ تجبر الظروف بعضهم على تحمُّل المسؤولية مبكراً، فيتخلون عن أحلامهم الشخصية وطموحاتهم في سبيل إسعاد الغير، بينما يتصرف البعض الآخر بكل أنانية ويستمرون في ارتكاب الأخطاء، غير عابئين بما يترتب على أفعالهم من تعقيدات تؤثر في حياة الآخرين.

«الروح والرية» قصة اجتماعية واقعية تتناول العلاقات الإنسانية بين الأبناء وآبائهم والإخوة ومشكلاتهم، والعلاقات الزوجية ومنغّصاتها والصعوبات التي تواجه الأهل في تربية الأطفال والمراهقين، حيث نعيش مع شخصيات العمل صراعاتهم اليومية وقراراتهم المصيرية التي قد نوافقهم عليها وقد نعارضها، في جو أسري حميم فيه التسلية والعبرة. وتقع أحداثه الرئيسية خلال حقبة التسعينيات، حيث يرصد واقع العلاقات الإنسانية بين أفراد الأسرة الواحدة في مواجهات شيقة، حول أب تُتَوَفَّى زوجته وتترك له خمسة أبناء يتولى تربيتهم وحياتهم إلى أن يكبروا، في دراما اجتماعية تراجيدية مشوقة، والعمل ‏من بطولة: هبة الدري، شيماء علي، يعقوب عبد الله، فهد البناي، فاطمة الحوسني، ريم أرحمة، عبد الله التركماني، في الشرقاوي، إيمان الحسيني، صمود المؤمن، نواف العلي، ومن إخراج منير الزعبي، وتأليف أنفال الدويسان.



قناة العرض: سما دبي، ATV.



14- بو طار

داود حسين بطل مسلسل بو طار



من تأليف وإنتاج بندر السعيد، ومن إخراج ثامر العسلاوي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، منهم: داود حسين، محمد العجيمي، إبراهيم الحربي، عبير الجندي، عبد الله الخضر، محمد الحملي، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب.

المسلسل الجديد يوثِّق عودة داود حسين إلى الكوميديا بعد غياب 7 سنوات تقريباً، ويشهد خروج الحربي إلى مغامرة فنية مختلفة، ويتصدى العجيمي في العمل للأدوار التي يفضّلها، والمسلسل يرصد صراع فرقتين غنائيتين شعبيتين في قالب كوميدي، من خلال حلقات متصلة منفصلة.



قناة العرض: تلفزيون الكويت، ATV.



15- غريب

طارق العلي بطل مسلسل غريب



العمل تقع أحداثه خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، حول شخص بسيط يتعرض للعديد من الأزمات، ويعتمد العمل على كوميديا الموقف من خلال حلقات متصلة منفصلة، بدراما كوميدية، وشُيِّدَتْ ديكوراته خصيصاً في مسرح نقابة العمال بمنطقة حولي؛ لتحاكي الفترة الزمنية التي تقع خلالها الأحداث، وداخل موقع التصوير كانت الأجواء مختلفة؛ حيث الجميع يعملون على قدم وساق لإنجاز ما تبقَّى من مشاهد، تحت قيادة المخرج نعمان حسين.

والعمل من بطولة: طارق العلي، أحمد الفرج، عبد الرحمن العقل، خالد العجيرب، عبد الله بهمن، محمد باش، شهاب حاجية، شاهين الشاهين، سامي العلي، وغيرهم، وهو من تأليف عبد الله بالعيس، وإخراج نعمان حسين.



قناة العرض: روتانا خليجية.



16- ياما كان وكان

من كواليس مسلسل ياما كان وكان



عمل فانتازي قريب من التراث الشعبي القديم والأدب العربي المرتبط بقصة "جحا" الشهيرة، ولكن بإسقاطات على الواقع بطريقة ساخرة.

ويقدِّم صورة جديدة، وأحداثاً شيقة، وقصة درامية ذات كوميدية مميزة، ويطرح صورة جديدة ومبتكرة لشخصية "جحا"، من بطولة: عبد الناصر درويش، أحمد السلمان، أحمد العونان، مبارك المانع، سلطان الفرج، ميس كمر، بشار الجزاف، خالد المظفر، عبد العزيز النصار، عبد الله الرميان، محمد عاشور. كما يحل الفنان عبد الرحمن العقل كضيف شرف في الحلقات، والعمل من إخراج عبد الله العراك، من تأليف فاطمة العامر ويوسف المانع.



قناة العرض: قناة الرأي.



17- علاء الدين

بوستر مسلسل علاء الدين



بطريقة السيت كوم، يُحاول صناع العمل انتقاد بعض السلوكيات في المجتمع بشكل ساخر ولطيف دون تجريح، ويتناول المسلسل عدداً من الموضوعات المتفرقة بأسلوب فكاهي للترويح عن الجمهور، والعمل من إخراج بطال سليمان، ومن تأليف جمال سالم، وبطولة: عبد الناصر درويش، أحمد العونان، سلطان الفرج، علي التميمي، ميثم بدر، خليفة السعدي، نيفين ماضي، سعيد المعمري، رقية ماغي، ويحل الفنانان أحمد الجسمي ومنصور الفيلي كضيفي شرف.



قناة العرض: قنوات أبو ظبي.



18- بنات مسعود

من كواليس مسلسل بنات مسعود



تدور قصة العمل حول "مسعود"، الستيني الذي يملك معرضاً صغيراً للسيارات، وهو رجل أرمل تُوُفِّيَتْ زوجته وتركت له أربع بنات، وقبل وفاتها سجَّل المعرض باسمها، وهي بدورها سجَّلته باسم بناتها، فيقرر عدم تزويج بناته؛ لأنهن قد يطلبن حقهن في المعرض، وبالتالي يخسر تجارته، وهو ما يُدخله في صراع مع بناته، حتى يغير رأيه بعد أن يقرر الزواج من "ثريا". العمل من بطولة جمال الردهان، خالد المظفر، شيماء سبت، منصور الفيلي، خليل الرميثي، خديجة سليمان، سلوى بخيت، ومن تأليف يوسف إبراهيم، وإخراج عمر إبراهيم.



قناة العرض: قنوات أبو ظبي.



19- اللي نحبهم

أحمد الجسمي بطل مسلسل اللي نحبهم



وتدور قصته حول الأم "سارة" وأبنائها حسن وفتحي ومنى، حيث تتحمل مسئوليتهم بعد وفاة زوجها وهي لا تزال في الأربعينيات من عمرها، وتشعر أن مسئوليتها تكمن في إيصال أبنائها إلى طريق النجاح. ثم يقوم جار "سارة" الذي يُدعى "أبو جابر" بعرض الزواج عليها، ولكن رغبات أبنائها تعارضها. والعمل من بطولة: أحمد الجسمي، ميثاء محمد، جمعة علي، مروان عبد الله، فاطمة الحوسني، عائشة عبد الرحمن، ومن تأليف مرعي الحليان، وإخراج باسم شعبو.



قناة العرض: قنوات أبو ظبي.



20- الناجية الوحيدة



«الناجية الوحيدة» عمل اجتماعي درامي يحكي قصة امرأة تنجو من حادث حريق مروّع يطال منزلها وتذهب عائلتها بالكامل ضحية لهذا الحريق، فتنقلب حياتها رأساً على عقب، ومن هنا تنطلق الأحداث؛ حيث تعيش في صراعات ومشاكل مع من تعيش معهم، كما يتطرّق العمل إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي يتم تناولها في ثلاثين حلقة بأسلوب مشوّق ومثير.



والمسلسل من تأليف منى النوفلي، وإخراج هيا عبد السلام، وبطولة كل من: هدى حسين، لمياء طارق، محمد العلوي، جمال الردهان، فوز الشطي، نوف السلطان، أوس الشطي، فاطمة الطباخ، إيمان العلي، شهاب حاجية، سلوى الجراش.

للمرة الثالثة، يتجدد التعاون بين نجمة الخليج هدى حسين وشركة Eagle Films المنتج جمال سنان، في مسلسل بعنوان «الناجية الوحيدة»، وهو التعاون الأول الذي سيجمع هدى بالمخرجة هيا عبد السلام.



قناة العرض: MBC.