فيديو مدهش … كلب صغير يهاجم دبا عملاقا في أحد منازل كاليفورنيا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 10:16 مساءً - منذ 55 دقيقة

سجلت عدسات الكاميرات لحظات دخول زائر غير مرحب به إلى أحد المنازل في مقاطعة كاليفورنيا الأمريكية.

دخل دب فضولي إلى أحد المنازل جنوبي كاليفورنيا، لكنه تعرض لدفاع عنيف من حيوان صغير داخل المنزل الأمر الذي أجبره على الخروج.

ويظهر في الفيديو، الذي نشرته شبكة “ABC” الأمريكية، قيام أحد الكلاب الصغيرة بملاحقة الدب العملاق في أروقه المنزل صاحبه.

وهاجم الكلب الصغير الدب عبر ممر المنزل وخرج خلفه إلى الشرفة الخارجية، وتبعه كلب آخر صغير.

وسجلت الكاميرات الخارجية لحظة هروب الدب الكبير إلى خارج المنزل عبر الشرفة الأمامية ليتبعه أحد الكلاب ويقف الآخر يحرس البوابة.