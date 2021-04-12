أصالة تهدي دينا الشربيني شارة “قصر النيل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أهدت النجمة أصالة أسرة مسلسل “قصر النيل” وتحديداً صديقيها منتج العمل محمد مشيش وبطلته دينا الشربيني، شارة مسلسل “قصر النيل”، الذي انتهت من تسجيله.

الأغنية بعنوان “ما بنقدرش” كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أمين أبو حافة الذي قام بتسجيل التوزيع بين باريس ونيويورك.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك للمنتج محمد مشيش ومن إنتاج آي بروداكشن، وسيتم عرضه عبر قنوات “أم بي سي مصر” و”أم بي سي” دراما ومنصة “شاهد”.

وهو التعاون الرابع بين دينا ومشيش بعد “غراند أوتيل” و”زي الشمس” و”لعبة النسيان”.

وتشارك في العمل ريهام عبد الغفور وأحمد مجدي وصلاح عبد الله وصبري فواز ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد خالد صالح ومحمد حاتم ونبيل عيسى وعمر السعيد وناردين فرج ومريم الخشت ومحمود البزاوي وسامي مغاوري ونبيل عيسى.

وتدور أحداثه في ستينات القرن الماضي، في إطار من الإثارة والتشويق، من خلال جريمة كبرى ومراحل حل لغزها، ويدور في مرحلة زمنية مرّ عليها نحو ستين عاماً.