جنيفر لوبيز من دون خاتم الخطوبة.. شائعة انفصالها عن رودريغيز تتجدد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أشعلت جينيفر لوبيز (51 عاماً) شائعات انفصالها عن خطيبها أليكس رودريغيز من جديد بعدما نشرت سلسلة من الصور عبر حسابها في “إنستغرام” من دون خاتم خطوبتها الذي تقدّر قيمته بمليون دولار.

في الوقت الذي أعجب فيه متابعوها بالصور، سرعان ما لاحظوا غياب الخاتم الذي بدوره فتح باب التكهنات بأن الوقت الذي أمضته مع نجم البيسبول السابق “لاصلاح علاقتهما” لم يكن ناجحاً كما كانا يأملان.

وتصوّر المغنية والممثلة حالياً فيلم كوميدي رومانسي بعنوان “Shotgun Wedding” في جمهورية الدومينيكان. وكان الزوجان يعملان على حل المشكلات التي ظهرت بعد انتشار شائعات بأن رودريغيز خانها، لتصبح الأزمة الأكبر في علاقتهما منذ الإعلان عن خطوبتهما في آذار 2019.

ورصدت عدسات المصورين خلال الشهر الماضي الثنائي وهما يتبادلان القبل داحضين الشائعات التي دارت أخيراً حول انفصالهما.

يُذكر أنّ لوبيز تزوجت 3 مرات في السابق ولها توأمان من زوجها الأخير الفنان مارك أنتوني، وكان من المفترض أن تتزوج من رودريغز في الصيف الماضي 2020، إلا أنهما أجّلا الموضوع مرّتين بسبب انتشار فيروس كورونا الى صيف 2021.