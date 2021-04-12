محمد هنيدي يسخر من ظهوره في “برومو” برنامج رامز جلال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: سخر الفنان محمد هنيدي، من ظهوره في الإعلان الدعائي لبرنامج المقالب “رامز عقله طار” للفنان رامز جلال الذي يعرض في رمضان.

ونشر صورته منه، وكتب ساخرًا في أول تعليق: “يا ريت أي مصمم جرافيك شاطر، يعدّل لي في الصورة ويحولني إلى سوبر مان”.

كان برنامج “رامز عقله طار” قد تصدر ترند التواصل الاجتماعي، وتم تصويره بالمملكة العربية السعودية، وشارك فيه عدد كبير من النجوم أبرزهم محمد هنيدي ودينا الشربيني وويزو.

يُذكر أنّ هنيدي ينتظر عرض فيلم “الإنس والنمس”، في موسم عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته منة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعارفة عبد الرسول ومحمود حافظ ودنيا ماهر وشريف دسوقي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف. قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

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