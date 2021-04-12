هل سيتمكن الأمير هاري من ارتداء الزّي العسكري في جنازة جدّه فيليب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ذكر موقع “الدايلي ميل” البريطاني أن الأمير هاري لن يتمكّن من ارتداء الزي العسكري في جنازة جدّه فيليب وسيكتفي بوضع أوسمته بعد تجريده من دوره كقائد عام في البحرية الملكية، وهو منصبٍ تولاه بعدما قرر الأمير فيليب التراجع عن المشاركة في المهام الملكية العام الماضي.

كما فقد هاري منصبين عسكريين فخريين آخرين هما القائد الجوي في سلاح الجو الملكي والقائد العام للسفن الصغيرة والغوص. هذا يعني أنه لن يتمكّن من ارتداء الزي الرسمي المناسب في المناسبات الرسمية.

يُرجّح أنه سيرتدي بزة وأوسمة كغيره من الجنود السابقين.

ومن المتوقع أن يحضر أعضاء العائلة المالكة كأمير ويلز ودوق كامبريدج وإيرل ويسيكس الجنازة في زي فوج القوات المسلحة.

هذا الزيّ عزيز على قلب هاري الذي أمضى عشرة أعوام مع فوج القوات المسلحة “Blues and Royals”، وترقى إلى رتبة ملازم كما خدم في أفغانستان واختار ارتداء هذا الزي عندما تزوج ميغان في وندسور عام 2018.

كما يُرجّح أن يكون دوق يورك هو الفرد الآخر من العائلة الذي سيحضر الجنازة من دون زيّ عسكري رسمي بعدما تنحّى عن مهامه في عام 2019 بسبب صداقته مع الراحل جيفري إبستين المحكوم عليه بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

يذكر أنّ الجنازة ستقام السبت المقبل في كنيسة سانت جورج بقصر ويندسور الواقع على مسافة نحو 40 كلم غرب لندن، حيث توفي الأمير فيليب بـ”سلام” صباح الجمعة عن عمر ناهز 99 عاماً.