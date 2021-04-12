اعتقال بطل مسلسل “الحفرة”.. شجار وإطلاق رصاص

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: اعتقلت الشرطة التركية الممثل مصطفى اوستوندا، الشهير بكهرمان في مسلسل “الحفرة”، وذلك خلال حضوره رالي تركيا للسيارات في مدينة موغلا، حيث دخل الممثل وأصدقاؤه في نقاش حاد مع أعضاء لجنة الاتحاد، وتحول النقاش إلى شجار واشتباك بالأيدي وحدث إطلاق نار أدى إلى إصابة شخص بطلقة في قدمه.

هذا الشجار دفع بالمواطنين إلى الاتصال بالشرطة التي تدخلت واعتقلت الممثل وأصدقاءه وصادرت السلاح، ولا يزال التحقيق مستمراً.

الخبر أثار سخرية المتابعين الذين ذكروا أنّ مصطفى لا يزال تحت تأثير دوره في “الحفرة”، وأنّه غير قادر على التخلّص من شخصية كهرمان.

يذكر أنّ مصطفى اوستوندا اشتهر أيضاً بدور بوران في مسلسل “قطاع الطرق لن يحكموا العالم”.