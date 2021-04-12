شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "نجيب زاهى زركش" على قناة ON فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة ON عن موعد عرض مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم يحيى الفخرانى حيث يعرض العمل بدءًا من غد الثلاثاء الساعة 6.30 مساء، ويعاد الساعة 12.45 صباحًا، والساعة 7.15 صباحًا، خلال شهر رمضان، على أن يتم إعلان مواعيد عرضه على قناة ON دراما في الساعات المقبلة.



مواعيد عرض مسلسل نجيب زاهى زركش على قناة ON

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

ويعود يحيى الفخرانى بمسلسل "نجيب زاهى زركش" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بالحجم العائلى" عام 2018، حيث انشغل على مدار العامين الماضيين بعرض مسرحيته "الملك لير" فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.