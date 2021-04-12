شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم بدرجة فارس فى دراما رمضان من أحمد السقا لـ محمد رمضان وأحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من التشويق حملتها بروموهات مسلسلات رمضان، لما تضمنته من أحداث عكست ما تحمله تلك الأعمال الدارمية من سخونة كبيرة في حلقاتها، كما كشفت تلك البروموهات عن حب عدد كبير من النجوم للخيل ومهارة الفروسية مثلما حصل مع نجوم نكشف عنهم في السطور التالية خلال مجموعة من الصور.

يعتبر واحدًا من أهم النجوم المعروف عنهم عشقهم للخيول، حيث سبق أن كشف عن ذلك بأكثر من مناسبة، مثلما يظهر عبر حسابه على السوشيال ميديا من وقت لآخر مع صور وفيديوهات له مع الخيل، بالإضافة لعدد من الأعمال الذى تميز فيها وهو يركب الخيل، وبالتالي لم يكن غريبًا عليه الظهور بمهارة عالية أثناء ركوبه الخيل ببرومو مسلسل "نسل الأغراب" الذى يقوم ببطولته هو والنجم أمير كرارة، والذى سيعرض على شاشة on.



احمد السقا على الخيل



احمد السقا ضمن برومو مسلسل نسل الأغراب وصور أثناء ركوب الخيل



احمد السقا فى صور أخرى

تميز النجم محمد رمضان خلال برومو مسلسل "موسى" هو الآخر بمهارته فى ركوب الخيل وإظهارها أثناء برومو المسلسل المنتظر له والذى سيعرض على شاشة قناة dmc، حيث تميز النجم رمضان خلال أكثر من مشهد من مشاهد العمل وهو يقود الخيل فى الصحراء ما ينبئ عن وجود مشاهد عديدة تكشف عن حب رمضان للفروسية.



محمد رمضان وصور من برومو مسلسل "موسى"

أما أحمد العوضى فأظهر هو الآخر عشقه للفروسية أثناء مشاهد مسلسل "اللى ما لوش كبير" الذى يقوم ببطولته هو والنجمة ياسمين عبد العزيز فى أول بطولة لهما معًا بعد زواجهما، وتضمنت مشاهد البرومو ركوبه الخيل بأكثر من مشهد عكس حبه للفروسية، حيث ظهر وهو يقوده بسرعة شديدة ضمن أحداث برومو المسلسل الذى سيعرض شاشة cbc.



احمد العوضى يركب الخيل



احمد العوضى

أحمد مالك هو الآخر ظهر خلال برومو مسلسل "نسل الأغراب" وهو يركب الخيل، خلال العمل الذى يجمعه مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامى.