إنفوجراف.. أبرز الفائزين بجوائز "بافتا" السينمائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جاء الإعلان عن الفائزين بجوائز "بافتا"، وهي أرفع جوائز السينما البريطانية، حاملا عدة مفاجآت مثل فوز فيلم "نومادلاند" بجائزة أحسن فيلم.

وحصل الفيلم الأمريكي (أرض الرحالة) "نومادلاند"، الذي يتناول مجتمعاً من سكان الشاحنات، على 4 جوائز في حفل عبر الإنترنت للأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون أقيم في لندن، منها جائزة أفضل ممثلة لبطلة الفيلم فرنسيس ماكدورماند وجائزة أفضل مخرج لمخرجته كلوي جاو.

يتناول الفيلم، الذي أخرجته كلوي جاو وقامت ببطولته فرنسيس مكدورماند، حياة مجموعة من قاطني الشاحنات إبان فترة الركود.



وفاز الفيلم أيضا بجائزة أفضل تصوير سينمائي.



وأقيمت معظم فقرات الحفل عن بعد على مدار ليلتين بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا.



وكانت جائزة أبرز فيلم بريطاني من نصيب "شابة واعدة" (بروميسينج يانج وومن) المقتبس عن حركة (#مي تو) المناهضة للتحرش. وفاز الفيلم أيضا بجائزة أفضل سيناريو.

الإنفوجراف التالي يرصد مجموعة من أهم الفائزين بجوائز بافتا..



