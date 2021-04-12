شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مصطفى يفوز بجائزة أفضل مخرج عن فيلم حنة ورد بمهرجان Long Story Shorts والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المخرج مراد مصطفى بجائزة أفضل مخرج وذلك عن فيلمه القصير حنة ورد من مهرجان Long Story Shorts international Film Festival وهي الجائزة رقم 18 التي يحصل عليها الفيلم.

فيلم "حنة ورد" سبق وفاز بالجائزة الكبرى، وهي أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان الفيلم الأفريقي، وهو الفيلم المصري الذي شارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان ناشفيل الدولى بأمريكا فى دورته الـ51 وهو المهرجان المؤهلة جوائزه لمسابقة الأوسكار.

وحاز الفيلم على تنويه خاص من لجنة التحكيم ‏‎بمهرجان Palm Springs International Film Festival، وهو التنويه الذى يعتبر إشادة من قبل لجنة التحكيم بمستوى الفيلم وقدرته على المنافسة.

الفيلم الروائى القصير "حنة ورد" تدور أحداثه حول "حليمة" وهى امرأة سودانية تعيش فى مصر تعمل "حنانة" – ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف – تذهب حليمة إلى حفلة حنة فى أحد المناطق الشعبية للقيام بعملها وإعداد العروس، بصحبه ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات والتى تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.