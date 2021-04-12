شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "وكل ما نفترق" على قناة الحياة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة الحياة عن مواعيد عرض مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج، على شاشتها، حيث ينطلق عرض أولى حلقات العمل غدًا الثلاثاء الساعة 9:00 مساء يوميًا خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 6.30 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 10:00 صباحا.



وكل ما نفترق

مسلسل "وكل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.