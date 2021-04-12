شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مسلسلات قناة ON فى رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة ON مواعيد المسلسلات التليفزيونية التي تعرض عبر شاشتها خلال موسم رمضان 2021، ويعرض مسلسل "نجيب زاهي زركش" للنجم يحيى الفخرانى 6:30 مساء والإعادة: 12:45 صباحا و7:15 صباحًا.

ومسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.



نجيب زاهى زركش

ويعرض مسلسل "نسل الأغراب " للنجمين أحمد السقا و أمير كرارة 7:45 مساء والإعادة 4:30 صباحًا و2:00 ظهرًا و"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.



نسل الأغراب

أما مسلسل "الاختيار 2" للنجمين كريم عبد العزيز و أحمد مكى، يعرض في تمام الساعة 9 مساء والإعادة: 2 صباحا و3:30 عصرًا ومسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



الاختيار 2

ويعرض مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج الساعة 10:15 مساء والإعادة: 8:30 صباحا، ومسلسل "وكل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.



وكل ما نفترق

ومسلسل "بين السما والأرض" للنجم هانى سلامة يعرض الساعة 11:30 مساء والإعادة: 6:00 صباحا و11:15 صباحا" مسلسل "بين السما والأرض" يعرض فى 15 حلقة، بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.