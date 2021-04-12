شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "القاهرة كابول" على قناة الحياة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة الحياة عن موعد عرض مسلسل "القاهرة كابول"، على شاشتها الساعة 7:45 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، على أن يكون ميعاد الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا.



القاهرة كابول

"القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام على، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسنى شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبد الرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد.