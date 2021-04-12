شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم ردًا على إشادة النجمة نيللى: شهادة أعتز وأتشرف بيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة دنيا سمير غانم، عن سعادتها بإشادة الفنانة الكبيرة نيللى، لها وتصريحات الأخيرة بأنها هى أنسب من يقدم فوازير رمضان، مقدمة الشكر لها ومؤكدة أنها شهادة تعتز وتتشرف بها من نجمة بحجم الفنانة الاستعراضية المتميزة نيللى.

وقالت دنيا، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، ردًا على إشادة الفنانة نيللى: "شهادة أعتز وأتشرف بيها، من نجمة بحجم الفنانة الاستعراضية المتميزة نيللى.. بشكرك جدا".

كانت الفنانة الكبيرة نيللى، أكدت أثناء استضافتها مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج مساء دى إم سى الذى يذاع على قناة دى إم سى، أن أنسب فنانة تستطيع تقديم الفوازير فى الجيل الحالى هى دنيا سمير غانم، ليعلق رامى قائلا: "أنا نفسى طبعا وناس كتير نفسها".

وأضافت نيللى، أنها تتذكر أيام تقديمها لفوازير رمضان، كانت تصور لآخر أيام رمضان وقبلها تجرى بروفات حوالى 6 شهور، وأشارت إنها فى موسم رمضان تتابع جيدا الأعمال الدرامية وطول الشهور الأخرى تتابع البرامج الحوارية.

وفى مشهد كوميدى قرأت الفنانة نيللى الفنجان للإعلامى رامى رضوان فى الحلقة مثلما فعلت سابقا للعندليب عبدالحليم حافظ فى برنامج مع الفنان سمير صبرى، وعلقت نيللى: "مش بعرف أقرأ كنت بضحك".