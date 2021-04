شكرا لقرائتكم خبر عن فريق The Wallflowers يطلق ألبوما جديدا فى الصيف بعد غياب 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق فريق The Wallflowers ألبومه الجديد "Exit Wounds"، 9 يوليو المقبل، ويحتوى الألبوم الجديد على 10 أغنيات مختلفة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، ويعد هذ الألبوم هو الأول للفريق منذ حوالى الـ 10 سنوات، حيث طرحت آخر ألبوماتهم في عام 2012، تحت اسم Glad All Over.

قال جاكوب ديلان قائد الفرقة في بيان: "The Wallflowers هو جزء كبير من عملي في حياتي، وبالتالي كنت دائما انوى العودة من جديد، وأنا أعتقد أن الجميع بغض النظر عن أي جانب من الممر الذي نتواجد فيه، فنحن جميعًا نتعامل مع ما حدث".

وأكمل ديلان حديثه في البيان قائلا "وليس المقصود أن أكون سلبي على الإطلاق، ولكن هذه هي الحياة، ويجب عليك ترك الماض في الماضى".

تم الإعلان عن عودة فريق The Wallflowers بأداء حي خاص لأول أغنية منفردة في الألبوم، "Roots And Wings"، من خلال برنامج Jimmy Kimmel Live !، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " nme ".

وهذه أسماء أغانى الألبوم الجديد:

. ‘Maybe Your Heart’s Not In It No More’

. ‘Roots And Wings’

. ‘I Hear The Ocean (When I Wanna Hear Trains)’

. ‘The Dive Bar In My Heart’

. ‘Darlin’ Hold On’

. ‘Move The River’

. ‘I’ll Let You Down (But Will Not Give You Up)’

. ‘Wrong End Of The Spear’

. ‘Who’s That Man Walking ‘Round My Garden’

‘The Daylight Between Us’