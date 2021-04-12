شكرا لقرائتكم خبر عن "هجمة مرتدة" يعيد دراما الجاسوسية لمائدة مسلسلات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الترقب والتشوق دائما تنتاب الجمهور مع ظهور أي عمل من ملفات المخابرات المصرية والدراما المصرية لها السبق والتميز فيما سبق في تقديم أعمال أصبحت علامات وأيقونات في دراما الجاسوسية.

دراما رمضان 2021 سيكون الجمهور العربي فيها علي موعد مع مسلسل يتعمق في ملف الجاسوسية بتشويق وترقب وقصص حقيقية صنعها أبطال مصر وحققوا بها النصر في هذا الملف ويقدم العمل علي قناة dmc بشكل حصري وهو بطولة نجمين لهما رصيد كبير من المحبة وهما النجمة هند صبري والنجم أحمد عز.

يغني تتر مسلسل " هجمة مرتدة "، المطرب مدحت صالح، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد،و توزيع، مكس وماستر إلهامي دهيمة، أحمد حسام، جيتارات أحمد حسين، كولة نادر الشاعر، تشيلو أحمد حسن فكري، بيانو أحمد حسام، تأليف وتريات إلهامي دهيمة، تنفيذ وتريات، مجموعة أحمد حسن فكري، تسجيل وتريات عمار خاطر.

وتقول كلمات الأغنية : هو انتي ممكن تتحبي من حد قدي، أو حد عادي كدة يمسك، تفتكري تعدي، دا انتي اللي انا بتقطع لما بشوفها حزينة، ماسكاني من نقطة ضعفي يابنت اللذينا.

مسلسل " هجمة مرتدة " بطولة العمل هند صبري، هشام سليم، نضال الشافعي، ندي موسي، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، هشام سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.