شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" على قناة الحياة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة الحياة عن مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، حيث ينطلق عرض أولى حلقات العمل غدًا الثلاثاء الساعة 11:30 مساء يوميًا خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم في الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.



ضل راجل

يذكر أن مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من اللبنانية نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.