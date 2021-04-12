خاص| "عملية بالليزر".. تطورات الحالة الصحية للمنتج وليد منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف المنتج وليد منصور، عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه مؤخرًا لوعكة صحية ودخوله إحدى المستشفيات.

وقال منصور، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يعاني من وجود حصوة على الكلى، اضطرته للذهاب إحدى المستشفيات وإجراء بعض الفحوصات الطبية للإطمئنان على صحته والتي أثبتت وجود هذه الحصوة.

وأضاف أنه يتواجد حاليا داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن الطبيب المعالج له، أخبره باحتمالية إجراء عملية بالليزر يوم الأربعاء المقبل.

جدير بالذكر أن المنتج وليد منصور يتولى إنتاج فيلم سينمائي يحمل اسم "أهل الكهف" الذي يخوض بطولته خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، صبري فواز، هاجر أحمد، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.