الفيلم السعودي"حد الطار" يحقق إنجازاً عالمياً بفوزه بجائزة في مهرجان مالمو بالسويد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أبريل 2021 07:34 مساءً - حقق فيلم "حد الطار" إنجازاً عالمياً جديداً على مستوى الأعمال السعودية، ليفوز الفيلم الذي أنتجته هيئة الإذاعة والتلفزيون‬ بجائزة أفضل مخرج لعبد العزيز الشلاحي، في مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، ويأتي هذا الإنجاز والاستحقاق بعد أن فاز الفيلم بجائزتين في مهرجان القاهرة السينمائي.



في حين شارك فيلم "حد الطار"‬ ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية في مهرجان "مالمو" ‏بالسويد، خلال نسخته الحادية عشرة، في الفترة الحالية من 6-11 أبريل 2021م.



ويُعتبر المهرجان ذا طابع سينمائي عربي، وعُقِدَ لأول مرة في عام 2011؛ إذ يَعرض الأفلام العربية والسعودية، كتكريس لتأثير قيمة الأفلام العربية، ويتمثل أيضاً كواجهة عربية للدول الأوروبية، ويُعَدُّ داعماً أساسياً للمشروعات والأفلام الروائية والطويلة.





وفي 28 يناير الماضي تم عرض الفيلم في دور العرض وصالات السينما في السعودية، ليحقق نسبة مبيعات عالية في شباك التذاكر.



وأصدر الفيلم لأول مرة في افتتاحيّة عروض مسابقة آفاق السينما العربية في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الثانية والأربعين. والفيلم من إخراج المخرج السعودي عبد العزيز الشلاحي، ومن كتابة مفرج المجفل، هو من بطولة فيصل الدوخي، وأضوى فهد، وعلي إبراهيم، وسامر الخال، وإبراهيم ميسيسبي، وراوية أحمد، وعجيبة الدوسري.



وأطلق عبد العزيز الشلاحي مخرج الفيلم تغريدة في تويتر، كاتباً "الحمد لله جائزة أفضل مخرج في مهرجان مالمو للسينما العربية عن فيلم حد الطار، ألف مبروك لكل فريق العمل هذا الإنجاز".



وأطلق مفرج المجفل كاتب الفيلم تغريدة كتب فيها: "عن فيلم حد الطار‬ يفوز عبد العزيز الشلاحي بجائزة أفضل مخرج في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد. ألف مبروك للسينما السعودية فوزها بعبد العزيز الشلاحي، ألف مبروك أبو عزام".

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