وفاء عامر لـ”صوت بيروت انترناشونال”: أتمنى أن يعود لبنان بلداً مشعاً بالفرح والسعادة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

وفاء عامر ممثلة مخضرمة لها باعا طويلا في عالم الدراما التلفزيونية والسينمائية . فهي قدمت العديد من الادوار المميزة وحصدت عددا كبيرا من الجوائز في مصر والعالم العربي. وفي شهر رمضان الحالي تخوض السباق الدرامي من خلال مسلسل “لحم غزال” الى جانب النجمة غادة عبد الرازق وعدد من النجوم الشاشة المصرية. فماذا تقول وفاء عامر لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن دورها في هذا العمل” اقدم شخصية “معلمة” في المذبح وهو دور لطيف اتمنى ان يتقبله الجمهور مع بدء عرضه الليلة على شاشة ام بي سي مصر. وعن تصويرها لهذا المسلسل المصري في لبنان وهل كانت الامور ميسرة ام لاقت صعوبات في التصوير بالغربة تؤكد ” الامور كلها ميسرة بفضل شركة الانتاج “صبًاح اخوان” ونحن ملتزمون بمواعيد ورغم الاجراءات الاحترازية العالية جدا جدا بسبب جائحة كورونا في لبنان انما التصوير يسير على قدم وساق انما بصراحة اشتقنا الى هذا البلد الذي اشعر انه ليس كما سابق عهده ففي اثناء اجازتنا من التصوير لا نستطيع ان تستمتع بألاجواء التي كنا نحظى بها قبل سنوات. وعن كواليس التصوير تضيف ” انها كواليس لطيفة جدا والجميع يحب ما يقدمه واتمى ان ينال “لحم غزال” النجاح المرجو. وعندما سأنالها عن العمل الدرامي الذي جمعها مع شقيقتها ايتن عامر وحمل عنوان “سكن البنات”قالت “ردة فعل الناس كانت جيدة وهو عمل يتناول حكاية موجودة في المجتمع المصري بشكل ليس كبيرا وهو اهمال الام لابنتها عند احتياجها لها.

وما رأيها بحدث نقل المومياوات الفرعونية فقالت وفاء عامر ان هذا الحدث جعلها تفخر انها مواطنة مصرية وفخورة بالانجازات التي يقوم بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واقول له شكرا امام كل العالم.

وعن ابنها الوحيد عمر محمد فوزي البارز جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وهل ينوي دخول مجال التمثيل تقول ” ابني عمر يحب التمثيل جدا لكنه يرفض ان ادعمه وانا اتفهم واتقبل كل ما يريده وهو حر بحياته واتوقع له مستقبلا واعدا في مجال التمثيل.

وعن الادوار التي تقدمها في اعمالها وهل هي شبيهة بحياتها العادية قالت ” لم اقدم يوما دورا يشبه شخصيتي الحقيقية ولن اخطو بمثل هذه الخطوة لان لدي اشياء كثيرة في حياتي اصعب من ادواري التي اقدمها في اعمالي الدرامية. اما من هو النجم الذي تتوق ان تقف الى جانبه في مسلسل توضح وفاء “اود ان اشارك في عمل من بطولة احمد السقا اوياسر جلال وخالد الصاوي وخالد النبوي.

واخيرا تختم وفاء عامر كلامها قائلة : اعود واكرر اتمنى ان يعود لبنان بلدا مشعا بالفرح والسعادة لانني اختزن في ذاكرتي اشياء جميلة جدا عشتها في لبنان الجميل.