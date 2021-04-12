ما حقيقة زواج الفنان آدم بسرية تامة؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 6 ساعات

تداولت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج الفنان اللبناني آدم بسرية تامة، ويذكر أن آدم كان متزوجا من الفنانة قمر لفترة قصيرة، لكن أشار موقع “الفن” بأن كل الأخبار حول زواج صاحب أغنية “في حدا” ليست سوى شائعات لا تمت للحقيقة بصلة.

وأكّد الموقع أن الفنان آدم لم يدخل القفص الذهبي من جديد وأن زواجه من شابة عربية تجمعه بها علاقة حبّ منذ أكثر من عام مجرّد شائعة غير صحيحة.

وحققت أغنية آدم “في حدا” التي صدرت عام 2020 نجاحا واسعا على مستوى العالم العربي ولا تزال تحقق انتشارا بين جمهوره، وكان قد نشر “آدم” منذ أيام عبر صفحته الرسمية على انستغرام عبر خاصية الستوري، صورة تشويقية لعمل جديد بقوم بتسجيله في الاستوديو دون الكشف عن تفاصيله.