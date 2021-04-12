في تايوان.. رجل يستعيد هاتفه الذي سقط في بحيرة قبل عام و”ما زال يعمل”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 12 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 6 ساعات

تمكن رجل فقد هاتفه بمياه بحيرة في تايوان أثناء ممارسة التجديف على اللوح قبل عام، ونجح الآن في استعادته، حسب ما أفادت به قناة “بي بي سي” يوم الجمعة.

وتبيّن أن الهاتف ما يزال يعمل بفضل غلافه الواقي من الماء.

واعتقد الرجل، الذي يُعرف باسم تشين فقط، أن هاتفه اختفى إلى الأبد عندما غرق في قاع بحيرة “صن مون”.

وأدى الجفاف الشديد في تايوان إلى جفاف حفرة المياه الشهيرة، وعثر عامل على هاتف تشين في الوحل.

وقال تشين إن العامل الذي أعاد الهاتف أخبره أن بحيرة “صن مون” تشهد أدنى مستويات للمياه في “50 إلى 60 عاما”.

وكان الجفاف، وهو الأسوأ في تايوان منذ 56 عاما، حيث فرضت الحكومة تقنينا شديدا للمياه.