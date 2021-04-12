دبي.. عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت دبي تقرير حالة الاقتصاد الأخضر السابع الذي تم إعداده بالتعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون وهيئة كهرباء ومياه دبي.

ويتماشى التقرير الذي أطلقه المجلس الأعلى للطاقة في بدبي، بشعار "2020 نحو الخمسين عاماً القادمة" مع إعلان عام 2020 "عام الاستعداد للخمسين".

كما يتماشى مع إطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على كافة مستويات "الاتحادية والمحلية" والتجهيز أيضاً للاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة في العام الحالي 2021.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، ركز تقرير "حالة الاقتصاد الأخضر 2021" على مبادرات القطاعين العام والخاص، التي ستساهم في تحقيق التنمية الوطنية والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في السنوات الخمسين القادمة.

وتم إعداد التقرير وفقاً لمجالات التركيز التي حددتها القيادة الرشيدة وهي الاقتصاد والتعليم والبنية التحتية والصحة والإعلام.

أبرز إنجازات المؤسسات

وقال سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:" يسلط تقرير حالة الاقتصاد الأخضر 2021 الضوء على أبرز إنجازات المؤسسات والجهات الفاعلة التي تشمل الممارسات وقصص النجاح التي تسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر".

وأوضح: " حققت دولة الإمارات تفوقاً ملموساً في الاستجابة لجائحة "كوفيد-19" ليس هذا فحسب بل أعلنت رسمياً أن الاقتصاد الرقمي والأخضر سيكون بمثابة أساس للتعافي في الدولة بعد انتهاء الجائحة".

من جانبه قال أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي:" يسلط تقرير حالة الاقتصاد الأخضر السابع الضوء على الأشواط التي قطعتها إمارة دبي في مسيرتها الهادفة لكي تصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة"



وأشار إلى تخطي النسب الموضوعة في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75 % من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050 حيث تبلغ نسبة قدرة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي نحو 9% أي أكثر بـ 2% من النسبة الموضوعة للعام 2020".

وتابع:" كما حققت الإمارة خفضاً كبيراً في الانبعاثات الكربونية وانخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 22٪ في عام 2019 أي قبل عامين من الموعد المستهدف في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16٪ بحلول عام 2021 ".