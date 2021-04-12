"رمضان يعيد الاتصال".. أمير قطر يهاتف السيسي مهنئا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر للتهنئة بشهر رمضان المُبارك.

وقالت الرئاسة المصرية على لسان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة إن السيسي عبر خلال الاتصال، عن شكره لأمير قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة.

وبحسب البيان، دعا السيسي الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسية على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.



ويعد الاتصال هو الأول بين الرئيس المصري وأمير قطر منذ توقيع اتفاق العلا في السعودية يناير/كانون الثاني الماضي بين الدول الخليجية ومصر وقطر ،عقب المقاطعة عام 2017.

كان أمير قطر قد أرسل برقية تعزية إلى الرئيس المصري في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج مؤخرا.