عبدالمجيد الكناني ومحمد بازيد على قناة SBC

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ايلاف من الرياض: روح جديدة تشهدها شاشة قناة السعودية و SBC خلال شهر رمضان المبارك وذلك بظهور عدد من البرامج لعدد من نجوم اليوتيوب ونجوم مواقع التواصل الإجتماعي وتشهد القناة هذا العام مشاركة العديد من النجوم مثل محمد بازيد وعبدالمجيد الكناني ومحمد النحيت وتتنوع البرامج مابين كوميدية واجتماعية انسانية .

مقابلة إلا ربع مع محمد بازيد

محمد بازيد أحد أهم نجوم اليوتيوب أثناء بدء برامج اليوتويب والتي انتشرت سنة 2011 ، وكان له برنامج بعنوان التاسعة إلا ربع ، ويقدم هذا العام برنامج بعنوان ( مقابلة إلا ربع ) ، ؛ حيث يجري حوارات استثنائية مع ضيوفه في وجود دمية متحركة ، ويستضيف هذا العام العديد من الضيوف مثل الشاعر عبداللطيف بن يوسف والإعلامي عبدالرحمن أبو مالح .

الناس للناس مع محمد النحيت

كما يشارك نجم مواقع التواصل الاجتماعي محمد النحيت والذي عرف باهتمامه بالقضايا المجتمعية الإنسانية سواء عبر سناب شات ويوتيوب ، ببرنامجه ( الناس للناس) والذي يجسد فيه أروق المواقف التي يعيشها الإنسان من خلال أبطال تخطت الصعاب .

برنامج #الناس_للناس | برنامج اجتماعي إنساني يجسّد أروع المواقف التي يعيشها الإنسان من خلال أبطال تخطّت الصعاب. من تقديم: محمد النحيت.



تابعونا في #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/r0G3GEdAf4 — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 7, 2021

الكناني يعود بـ ( كروموسوم )

بعد سنوات عديدة من تقديمه لبرنامج النقدي الساخر ( لقيمات ) والذي ينتقد فيها الأعمال – الخليجية – خصوصا ً والذي حقق نجاحا ً كبيرا لسنوات عديدة يقدم الكناني هذا العام برنامج كوميدي بعنوان "كروموسوم"، الذي يتناول مواقف من حياة المجتمع السعودي في مجموعة من الاسكتشات التي تناقش العديد من القضايا المختلفة.

تحول الكناني هذا العام من النقد إلى المشاركة في الأعمال الفنية يراه البعض تحديا جديدا يدخله الكناني ويجعله على المحك.

يُذكر أن برنامج "كرومسوم" يشارك فيه العديد من النجوم الشباب ومن كتابة أسامة الخريجي ومنال العويبيل .

وتأتي هذه البرامج يأتي ضمن مجموعة متنوعة شملت أكثر من ثلاثين برنامجًا ومسلسلًا أعلنت عنها هيئة الإذاعة والتلفزيون في دورتها الرمضانية التي استقطبت من خلالها العديد من نجوم الشاشة في المملكة والوطن العربي، لتقديم قوالب فنية متنوعة فيما بين الدراما والكوميديا وبرامج المسابقات لتوفير كل الخيارات التي يطمح لها المشاهدون.