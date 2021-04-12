شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم زمان فى رمضان .. سهرات فاتن حمامة وكل يوم وليمة فى بيت فريد الأطرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قديمًا كان نجوم الزمن الجميل يحرصون على أن يجتمعوا فى رمضان وتجمعهم العديد من المقابلات والولائم والسهرات، وكانت كل مجموعة أصدقاء من هؤلاء النجوم يكونون شلة لها طابعها المميز وعاداتها فى رمضان ويكون بينهم تناغم فى الهوايات والطقوس التى تجمعهم فى هذا الشهر، والتى يحرصون عليها فى سهراتهم ولقاءتهم.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1958 كتبت المجلة موضوعا عن شلل الفنانين فى رمضان وعادات كل شلة ومجموعة منهم وطقوسها وأبرز أفرادها.

وكان من أبرز هذه الشلل والمجموعات شلة الفنان فريد الأطرش الذى اعتاد أن يجتمع فى منزله العديد من أهل الفن وكان فريد معروفًا بكرمه الشديد وأن بيته مفتوح دائمًا لأصدقائه حتى فى غيابه، وكانت شلته دائمًا تتسع ويضاف إليها فى كل عام أفراد آخرون حيث تمتع فريد الأطرش بعلاقات طيبة ومحبة كبيرة بين أفراد الوسط الفنى.

وكثيرًا ما كان أصدقاء فريد الأطرش يتناولون الإفطار فى رمضان على مائدته ويسهرون معه حتى منتصف الليل يتسامرون ويسود بينهم المرح والدعابة، وأحيانًا كانوا ينتقلون إلى أحد أماكن السهر، وكانت شلة فريد الأطرش تضم شادية وإيمان وكريمة والنابلسى وتتعدل القائمة فى كل عام.

أما فاتن حمامة فلم تكن من هواة السهر مع مجموعات الوسط الفنى، ولكن طرأ عليها تغيير فترة زواجها من عمر الشريف فكانت تسهر مع مجموعة تضم المخرج حمادة عبدالوهاب وزوجته ومجموعة من أصدقاء عمر، ولكن كانا يتناولان السحور وحدهما حيث لا تمتد سهرات فاتن إلى وقت السحور.