شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد: دورى في "لعبة نيوتن" مليء بالغموض ومحدش هيفهمه غير بعد نص المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة التونسية عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها فى الماراثون الرمضانى بمسلسل "لعبة نيوتن" مع كوكبة من النجوم، وبقيادة المخرج والمؤلف تامر محسن، مؤكدة أن دورها سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور.

وقالت عائشة بن أحمد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنها تجسد شخصية "أمينة"، وهو دور فيه غموض ومحدش هيفهم الشخصية غير بعد نص المسلسل، والشخصية مشاعرها غريبة ومع تصاعد الأحداث الجمهور هيكتشف حاجات كتيرة هاتكون مفاجأة، لأن الشخصية عليها غموض كبير.



عائشة بن احمد ومحمد ممدوح من كواليس مسلسل لعبة نيوتن

وتابعت عائشة بن أحمد، أنا متحمسة جدًا لمتابعة ردود أفعال الجمهور بعد عرض أولى حلقات المسلسل اليوم، كما أتوقع أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ عرضه الأول، لأن الموضوع فكرته حلو وقصته مختلفة وإن شاء الله تنال إعجاب الجمهور.

وأضافت عائشة بن أحمد: أنا محظوظة جدًا لمشاركتى في هذا العمل، مًشيرة إلى أن المسلسل ينتمي للدراما الاجتماعية الرومانسية في إطار من التشويق والإثارة، لافتة إلى أن دورها في المسلسل ينسجم مع طريقة اختيارها للأدوار في ألا تكون عشوائية.



عائشة بن احمد على بوستر لعبة نيوتن

وكانت قد نشرت نشرت الفنانة عائشة بن أحمد البوستر الدعائي لمسلسل "لعبة نيوتن" عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2021.

مسلسل لعبة نيوتن تدور أحداثه حول رحلة هنا وحازم اللذان يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن في الحسبان، وتم تصوير المسلسل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية .

مسلسل "لعبة نيوتن" من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن احمد، مايان السيد، اسامة الهادي ولاول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الامريكي ادهم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري ومن اخراج تامر محسن ومن انتاج ميديا هب سعدي- جوهر.ش