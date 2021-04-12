شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة من وراء كواليس مسلسل Elite قبل عرضه فى يونيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية للمسلسل الإسباني الشهير Elite، عن لقطات جديدة لأبطال المسلسل من وراء كواليس تصوير الموسم الرابع الجديد، عبر موقع إنستجرام، لتعلن عن الموعد الرسمي لطرح الموسم الجديد في 18 يونيو المقبل.

يأتي هذا الفيديو بعد انتشار الكثير من الشائعات خلال الفترة الأخيرة تفيد بعرض الموسم الجديد خلال ساعات قليل، لتعلن الشركة المنتجة عن الموعد الرسمي الجديد بفيديو من وراء كواليس التصوير مصحوبًا بتاريخ العرض الرسمي.

اشتهر مسلسل الدراما الإسبانى Elite بالعديد من اللقطات التى تحتوى على مشاهد الإغراء، بالإضافة إلى تصنيفها +18، للعديد من المتابعين، لكن على غير عادة العمل، جاء الموسم الثالث خاليا من أغلب هذه المشاهدة، إلا قلة قليلة منها، وركز أكثر على حياة طلاب، والمشاكل التى يتعاملون معها بشكل أكبر عن المواسم السابقة، بالإضافة إلى ذلك موت "بولو"، صديقهم، أدى إلى تماسكهم من جديد ببعضهم البعض.



لقطة جديدة من الموسم الرابع



لقطة من الموسم الجديد