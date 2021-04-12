شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "وكل ما نفترق" على قناة ON فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة ON عن مواعيد عرض مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج، على شاشتها، حيث ينطلق عرض أولى حلقات العمل غدًا الثلاثاء الساعة 10.15 مساء يوميًا خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 8.30 صباحًا، على أن يتم الاعلان عن مواعيد عرضه على قناة ON دراما الساعة فى الساعات المقبلة.



مواعيد عرض مسلسل وكل ما نفترق

مسلسل "وكل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.

ويعرض مسلسل "وكل ما نفترق" على العديد من القنوات الفضائية بالتزامن خلال شهر رمضان أبرزها CBC، وDMC، ON، والحياة، والقناة الأولى المصرية.

مسلسل "وكل ما نفترق" بطولة جديدة للنجمة ريهام حجاج، وذلك بعد نجاحها العام الماضى من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين" الذى حقق نجاحًا كبيرًا بعدما أشاد عدد من متابعى المسلسل بأداء النجمة ريهام حجاج لشخصية "دنيا" ضمن الأحداث خاصة أنها شخصية مركبة تتضمن مراحل زمنية مختلفة وصراعات قوية.