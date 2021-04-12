شكران مرتجى تبكي بسبب والدتها.. وتكشف مرضها بتأثر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: دخلت الفنانة السورية شكران مرتجى، في نوبة بكاء على الهواء عندما حلت ضيفة عبر أثير إذاعة “نينار” السورية، وخلال الحلقة بثّ مقدّم البرنامج تسجيلاً صوتيا لوالدة شكران وهي تدعو للفنانة وتتمنى لها النجاح والتوفيق.

وقال مقدم البرنامج إن والدة شكران لم تمانع في التواصل معه وبث رسالة اختارت أن تخص بها ابنتها، حيث شعرت شكران مرتجى بالتأثر الشديد وبدأت بالبكاء حيث ذكرت أنها حسّاسة جداً تجاه تلك المواقف.

وكشفت مرتجى عن مرض والدتها قائلة: “خفّ بصرها بفعل التقدّم في العمر”، مبينة أنها تتلقى الدعم من شقيقتيها نوران وسوزان.

وعقبت مرتجى أنها عاشت ظروفاً صعبة، غير أن شقيقتها سوزان كانت بمثابة الأم الثانية لها، معتبرة زوج شقيقتها “فرحان” هو الأخ الثالث لها، وبينت أنها تشعر بالامتنان تجاه تضحيات شقيقتها “نوران” حيث توجهت إلى أفراد أسرتها بأنهم قدّموا لها كل الدعم، وأنها لن تتمكن من ردّ الجميل لهم مهما فعلت.

ولم تتردد مرتجى بالتعبير عن محبّتها للجميع حيث تقدّمت بالاعتذار منهم إذا كانت قد أخطأت بحقهم.