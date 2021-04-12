أنتوني هوبكنز يدخل التاريخ في حفل الـ”بافتا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: دخل النجم البريطاني الشهير، أنتوني هوبكنز التاريخ بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل رائد في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام لعام 2021 (البافتا)، حيث أصبح أكبر رجل في التاريخ يتلقى هذه الجائزة.

وتلقى النجم البالغ من العمر 83 عاماً الجائزة لأدائه في الفيلم الدرامي لعام 2020، The Father، متغلباً على النجم الراحل تشادويك بوسمان.

وتوقع كثيرون أن تشادويك المرشح الأوفر حظاً للفوز بالجائزة بعد وفاته في أغسطس 2020. ومع ذلك، لم يحضر هوبكنز الحفل الافتراضي وتلقى الجائزة بدلل منه كاتب سيناريو فلوريان زيلر.

وكشف هوبكنز في وقت لاحق أنه كان يرسم لوحة في غرفته بفندق في ويلز، حيث كان يعيش خلال فترة وباء فيروس “كورونا”.

وقال النجم المخضرم إنه لم يكن يعلم بفوزه بجائزة أفضل ممثل، وأنه تم إخباره من قبل عائلته التي كانت تشاهد الحفل. وعلق على حصوله على الجائزة، قائلاً: “هذا رائع، لم أتوقع أن أحصل على هذا في حياتي، هذا الفيلم بالذات فيلم قوي”.

وأضاف: “بالنسبة لي، فهي مكافأة كبيرة وممتعة وأهنئ جميع المرشحين والفائزين الآخرين”، وتابع: “لقد شعرت بالدهشة لأنني كنت جالساً لأرسم في الفندق، وسمعت صوت تهليل بجواري، اعتقدت أنهم يشاهدون مباراة كرة قدم”.

وبحصول هوبكنز على الجائزة، فهو يعتبر أكبر ممثل رجل يفوز بجائزة الممثل الرائد، إلا أن لقب أكبر فائز في (بافتا) على الأطلاق، لا يزال ينتمي إلى الممثلة الفرنسية إيمانويل ريفا التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم Amour في عام 2012 في سن 84 عاما.