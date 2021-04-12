ياسر العظمة خارج السباق الرمضاني.. وهذا هو السبب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الفنان السوري القدير ياسر العظمة عن خروج مسلسله “السنونو” من السباق الرمضاني 2021، رغم الجهد والمحاولات الكبيرة التي قدمها الفريق لإنجاز العمل، لكن الظروف كانت أقوى من استكمال العمليات الفنية للمسلسل.

ونشر العظمة الخبر عبر حسابيه على فيسبوك وانستغرام، معلناً عن تأجيل عرض المسلسل إلى ما بعد شهر رمضان، وكتب: “أحبائي المتابعين الكرام، كم كان جميلاً أن نلقاكم في شهر رمضان المبارك، وقد وعدتكم لتحقيق ذلك وعداً جميلاً متفائلاً، وبذلنا كل جهد صادق، لكن العمليات الفنية استغرقت أكثر مما توقعنا، مما يضطرنا إلى تأجيل موعد العرض إلى مابعد شهر رمضان بموعد لاحق بعون الله.. رمضان كريم”.

مسلسل السنونو من بطولة ياسر العظمة الذي عاد إلى الشاشة بعد غياب أكثر من 8 سنوات، وسيؤدي الفنان السوري من خلاله شخصية القبطان “عوني الناكش”، وهي شخصية من لوحة شهيرة قدمها في “مرايا 97″، بعنوان “الرجل الذي يعرف كل شيء”.

كما تدور أحداث مسلسل السنونو “السنونو” حول سفينة ترسو في دولة الإمارات، ثم تنطلق منها إلى محطات تحمل كل واحدة منها حكاية جديدة، ويشارك في المسلسل بشار إسماعيل، مرح جبر، محمد قنوع، ديمة الجندي، ليليا الأطرش، وأمجد طعمة وغيرهم.