فيلم Godzilla vs. Kong يحقق أرقاماً قياسية جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حقق فيلم الخيال العلمي Godzilla vs. Kong رقماً قياسياً جديداً بعد أيام من صدوره في دور السينما العالمية.

ويواصل الفيلم الهيمنة على شباك التذاكر، حيث حقق مبيعات جديدة بلغت 13.4 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، لتصل الإيرادات حتى الآن إلى 69.5 مليون دولاراً في أميركا الشمالية، ليعتبر بذلك الأعلى ربحاً منذ بداية الوباء في مارس 2020.

وتفوق Godzilla vs. Kong على فيلم الحركة والإثارة Tenet والذي حقق حتى الآن 57.9 مليون دولار من مبيعات التذاكر في أميركا الشمالية منذ عرضه في 12 أغسطس الماضي.

وتعتبر هذه الأرقام صغيرة جداً بالنظر لما حققه فيلم Godzilla vs. Kong في الخارج، والذي حقق نجاحاً كبيراً على المستوى الدولي، حيث تم عرضه قبل أسبوع في الأسواق الخارجية.

وبالإضافة لمبلغ 69.5 مليون دولار في أميركا الشمالية، حقق الفيلم حتى الآن 357.8 مليون دولار في جميع أنحاء العالم وهو في طريقه للتغلب على فيلم Godzilla: King Of The Monsters الذي حقق 386.6 مليون دولار في جميع أنحاء العالم عندما تم عرضه في عام 2019.

ويعتبر فيلم Godzilla vs. Kong فيلم خيال علمي وفانتازيا أميركي، يجمع الكائنين الأسطوريين غودزيلا وكينغ كونغ في فيلم واحد، وهو من إخراج آدم وينغارد.

يعتبر الفيلم السادس والثلاثون في امتياز Godzilla والفيلم الثاني عشر في امتياز King Kong، وكان تم الإعلان عن مشروع الفيلم في أكتوبر 2015 وبدأ التصوير الرئيسي في نوفمبر 2018 في هاواي وأستراليا وهونغ كونغ، وتم تأجيله صدوره العام الماضي بسبب جائحة كورونا.