عمرو أديب يلجأ لمقاضاة محمد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: قرر الإعلامي المصري عمرو أديب مقاضاة مواطنه الفنان محمد رمضان بسبب مقاطع السخرية منه، والتي قام هذا الأخير بنشرها على حسابه في انستغرام بعد توجيهه له العديد من الانتقادات، بسبب فيديو المال الذي كان يستعرض به بعد الحكم ضده بدفع مبلغ مالي بقيمة 400 ألف دولار، على سبيل التعويض للطيار أشرف أبو اليسر.

وأكد عمرو أديب أنه سيتقدم ببلاغ ضد محمد رمضان بسبب تطاوله عليه، معقباً خلال حلقة الأحد من برنامجه “الحكاية” أنه طلب من وكيله القانوني رفع دعوى قضائية ضد رمضان، مطالباً إياه بالتعويض عن السخرية والتطاول عليه، وأن أي مبلغ مالي سيحصل عليه سيتبرع به لصالح مستشفى أبو الريش للأطفال أو لأطفال السرطان.

وحذر عمرو أديب، مواطنه الفنان محمد رمضان قائلاً له: “يا أنا يا أنت، نروح للقضاء وهو يحكم باللي شايفه غرورك صورلك إنك تعمل أي شيء وهيعدي كده”.

وبين عمرو أديب أن القانون لا يسند أحداً، ولا يقف في صف أحد، معقباً: “أنا مش راجل قليل الأدب، ويا أنا يا انت يا محمد رمضان”.

وهاجم عمرو أديب في برنامجه “الحكاية”، الفنان محمد رمضان قائلاً إن “الفنان المصري الشهير بلقب نمبر وان أثار حفيظة الجمهور وأصبح عدو نفسه”.

وطالب عمرو أديب الفنان رمضان بالتبرع بأمواله، طالما يراها كثيرة ويستهزئ بها بتلك الطريقة، معقباً: “يا نمبر وان أنت مش ملاحظ إن بقالك سنة بتعمل مصايب؟.. على فكرة مش إنت بس يا محمد اللي عندك فلوس، فيه ناس عندها فلوس قدك 100 مرة بس مبيعملوش كده”.

واتهمه عمرو أديب بالغرور، مطالباً إياه بالعودة إلى صوابه، واستطرد: “ده بطر يا ابني واللي ادهالك قادر يسحبها منك، الناس اللي إنت استفزيتهم دول هما اللي عملوك”.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الأربعاء الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع مبلغ مالي يقدر بستة ملايين جنيه (400 ألف دولار)، للطيار أشرف أبو اليسر، عن الأضرار المادية والجسدية التي لحقت به جراء نشره صورة وهو على متن طائرة يقودها من دون علمه، كما رفضت الدعوى القضائية الفرعية.