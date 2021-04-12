أمير كرارة يتحدث عن تفاصيل “نسل الأغراب”.. وهذا ما قاله بشأن الخلاف مع السقا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان المصري أمير كرارة عن تفاصيل مسلسله الجديد “نسل الأغراب”، الذي يعرض في ماراثون دراما رمضان 2021.

وقال كرارة، في تصريحات تلفزيونية، إن قرار مشاركته في المسلسل كان صعباً بالنسبة له، كونه ظل يفكر في عمل قوي يضيف له في ظل نجاح مسلسله “الاختيار”، في دراما رمضان الماضي.

وأشار إلى أنه لم يجد أمامه حلاً سوى تغيير جلده في الدراما 180 درجة كي لا يمل منه الجمهور، فوقع اختياره على “نسل الأغراب”، معقباً أنه لم يكن يتصور يوماً أن يظهر في ثوب الصعيدي رغم محبته له جداً، لكن الأمر مسؤولية في حال عدم ظهوره بالشكل الصحيح والمطلوب.

وأكد كرارة، أنه واجه بالبداية صعوبة في أداء اللهجة الصعيدية، لولا التعاون مع أستاذ اللهجة عبد النبي الهواري، مشيداً بمجهوده الكبير معه، وأردف: “قعدت أول كذا يوم وأنا شغال حاسس إني بأتكلم بطريقة غريبة وخايف”.

ونفى كرارة، ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حدوث مشاكل في كواليس تصوير المسلسل، أو خلافات بينه وبين الفنان أحمد السقا، مؤكداً أن كل ما قيل هو شائعات مغرضة، وأن السقا أخ له بل هو البطل الأول للعمل.

وعما إذا كان المسلسل من النوعية الرومانسية، قال أمير كرارة، إن المسلسل رومانسي بشكل مختلف، رغم وجود جبروت بين بطلي العمل ولا رحمة في قلوبهما، لكن تظل جليلة التي تجسدها الفنانة المصرية مي عمر، المحرك لمنطقة الرومانسية في حبهما لها، مستطرداً: “في جانب رومانسي كبير”.

وبشأن مشاهد الأكشن، قال كرارة إنها كانت سهلة للغاية بالنسبة له وللسقا، لأنهما يعملان بها منذ سنوات طويلة، مردفاً: “الحمد لله ربنا مدينا الصحة نعمل حاجة شبه ده.. ومعانا أحمد السقا مش محتاجين نتكلم عن الأكشن”.

وعن ظهوره في برومو المسلسل مع الأسد، قال أمير كرارة: “استعنا بلوبا الحلو، وخد مجهود كبير قوي منها ومن أخوها أشرف، وعمل إضافة في شخصية (غفران)، وإنه مربي أسد عنده في الجنينة، وتفاصيل زي العصاية على شكل رأس أسد، والخاتم رأس أسد، والبيت كله وشوش أسود. سامي كان له فكرة إن الراجل بيحب الذهب جدا وشكل الأسد، بيعبر عن القوة”.