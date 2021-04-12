تحت خدمة “البث المباشر”.. قنوات M6 Group الفرنسية على منصة “شاهد VIP”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلن “شاهد VIP”، منصة الفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك المندرجة تحت مظلة “مجموعة MBC”، عن إطلاق كوكبة مُختارة من القنوات الفرنسية التابعة لـ مجموعة “M6 Group” الفرنسية العالمية، (والموزّعة عبر THEMA)، وبالتالي إلحاق تلك القنوات بمجموعة واسعة من القنوات العربية والعالمية التي تندرج تحت خدمة “البث المباشر” التي توفرها منصة “شاهد VIP” لمشاهديها حول العالم.

في هذا السياق، انضمّت كل من قنوات “M6 International” وقناة “TiJi”، بالإضافة إلى قناة “GULLI بالعربي” (الناطقة باللغة العربية) إلى خدمة البث المباشر من “شاهد VIP” في تتويجٍ للشراكة الجديدة التي أبرمها “شاهد VIP” مع مجموعة “M6 Group” الفرنسية – العالمية التي تعدّ إحدى أكبر شبكات البث التلفزيوني في فرنسا. وفي المحصلة سيكون بمقدور جمهور “شاهد VIP” الاستمتاع بأفضل محتوى تلفزيوني فرنسي وعربي متنوّع الأنماط ما بين برامج اللايف ستايل، والثقافة، والطبخ، والأزياء، وتلفزيون الواقع، والأخبار، بالإضافة إلى محتوى خاص بالأطفال ناطق باللغتين الفرنسية والعربية.

تأتي هذه الشراكة في سياق التزام منصة “شاهد VIP” تقديم أفضل محتوى ترفيهي نوعي من كافة أنحاء العالم لجمهورها الواسع، إن كان ذلك عبر أكبر الإنتاجات النوعية المحلية الأصلية، أو عبر نخبة من المحتوى المُستَحوَذ، بموازاة الشراكات الإستراتيجية الإقليمية والعالمية.

ومن المعروف أن “مجموعة M6” – التي تمتلك في جعبتها كوكبة من كبرى العلامات التجارية والمحتوى الأصلي – وفّرت لجمهورها على مدى أكثر من 30 عاماً محتوى نوعي يتميز بالإنفتاح والتنوّع ونشر ثقافة العيش المشترك إلى جانب التماهي مع أذواق المُشاهد الفرنسي والعالمي.

نبذة عن محتوى القنوات الثلاث الجديدة على “شاهد VIP:“

– قناة “M6 International“ (الناطقة بالفرنسية)

تقدم القناة من خلال محتواها المتنوع والشامل مزيجاً من أفضل برامج قنوات M6 Group TV وأكثرها شهرةً على غرار قنوات: M6، W9، 6ter، Paris Première، Téva. توفّر القناة لجمهورها مجموعة متنوعة من البرامج المُختارة التي يتنوّع محتواها بين الثقافة والترفيه والطبخ وتلفزيون الواقع والأخبار واللايف ستايل.

أبرز تلك البرامج:

“Les Reines du Shopping” (أزياء – وثائقي – تلفزيون واقع)• “Capital” (الشؤون المالية والاقتصادية)• “Chasseurs d’Appart” (واقع العقارات)• “Pekin Express” (المغامرة والواقع)

“66 دقيقة” (شؤون الساعة)

“E = M6” (العلوم)

– قناة “TIJI” (ناطقة بالفرنسية ومُخصصة للأطفال)

تتيح للمشاهدين الصغار استكشاف العالم من خلال برامج لطيفة وخفيفة، وذلك من خلال عدة شخصيات يحبّها الأطفال. تُخصّص القناة محتواها كاملاً للتعليم المبكر بهدف تحفيز الخيال. تشمل بعض برامج الرسوم المتحركة كل من:• “Oum le Dauphin Blanc” – (أوم الدلفين الأبيض)• “Loup” – (الذئب)

“Maya l’Abeille” – (النحلة مايا)

– قناة GULLI بالعربي (ناطقة بالعربية ومُخصصة للأطفال)

تقدم القناة محتوى ترفيهي موجّه للأطفال الناطقين باللغة العربية، وذلك من خلال برامج تدور حول والاكتشاف والمغامرة، على غرار:

“مغامرات ناصر الدين”

“سهيل”

“جميلة وعلاء الدين”

الجدير ذكره أن “شاهد VIP” يُمثّل منصة البث العربي الرائدة عالمياً وموطن الإنتاجات الأصلية العربية النوعية بمواصفات ترقى إلى العالمية، وتحتها تندرج “مسلسلات شاهد الأصلية” و”عروض شاهد الأولى”، وطيف واسع من الأفلام، إلى جانب بث مباشر لمجموعة من القنوات التلفزيونية العربية والعالمية الأكثر مشاهدة في المنطقة والعالم.