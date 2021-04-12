شكرا لقرائتكم خبر عن مقدم حفل جوائز البافتا 2021 ينتقد تأخير عرض فيلم No Time To Die والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد مقدم حفل توزيع جوائز البافتا، ديرموت أوليرى، التأخيرات فى طرح فيلم جميس بوند الجديد No Time To Die، وذلك خلال تقديمه الحفل، حيث ارتدي بدلة تشبه أزياء جيمس بوند، وقال في حديثه عن تخفيف الإغلاق بسبب كورونا: "بالنظر إلى الأمام، هناك الكثير من الأسباب لتكون الآن شخصًا إيجابيًا".

وأضاف "نأمل قبل فترة طويلة أن نخرج ونذهب حيثما يحلو لنا.. لكن إلى أين نتجه أولاً؟.. لترد المذيعة الاسكتلندية: "نيل بار، حانة، مطاعم، ثم العودة إلى الحانة مرة أخرى"، لكن ديرموت كان سريعًا في التعليق عليها: "وبالطبع ستفتح دور السينما مرة أخرى قريبًا.. أخيرًا سنشاهد أعظم خصم لفيلم بوند، وهو تأجيل تاريخ الإصدار"، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



دانيال كريج

وفى السياق ذاته، تصدرت كل من فيبي ديفينور وبريانكا تشوبرا، الأضواء في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام لعام 2021، بعد منتصف ليل الأحد، حيث عاد النجوم إلي السجادة الحمراء فى قاعة ألبرت الملكية في لندن.

واختارت الممثلة فيبي ديفينور، البالغة من العمر 25 عامًا، ثوبًا أسودًا مثيرًا، بينما ظهرت بريانكا، البالغة من العمر 38 عامًا، في ثوب جريء وهي ترتدي سترة حمراء مطرزة وبنطلون أبيض، كما حضر عدد من النجوم الذين تم اختيارهم لتقديم جوائز هذا العام، بما في ذلك رينيه زيلويجر وآنا كيندريك.

وكان من المقرر أن يلقي دوق كامبريدج، الأمير وليام، خطابًا عبر الفيديو، احتفالًا بمرونة صناعة السينما خلال العام الماضي، لكنه اعتذر عن الحفل بعد اعلان وفاة دوق إدنبرة الأمير فيليب، يوم الجمعة، في قلعة وندسور، عن عمر يناهز 99 عامًا، والذي كان أول رئيس لـ BAFTA ، وظل فى منصبه هذا خلال الفترة من 1959 إلى 1965، واستمر فى دعم المنظمة طوال حياته.