شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أغنية "اللى خان" تتر مسلسل "ضد الكسر" بصوت كارول سماحة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة العدل جروب أغنية "اللى خان" للنجمة كارول سماحة، وهى تتر مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم الذى يعرض حصريًا على قناة CBC فى شهر رمضان، وذلك على حساب الشركة بموقع إنستجرام، والأغنية تأليف دكتور مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.



كارول سماحة تغنى تتر مسلسل ضد الكسر

كانت قناة CBC أعلنت عن موعد عرض مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم على شاشتها الساعة 10.15 مساء، يوميًا خلال شهر رمضان، على أن تعلن القناة عن مواعيد الإعادة ومواعيد العرض على قناة CBC دراما خلال الساعات القليلة المقبلة.



كارول سماحة

وتجسد نيللى كريم دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة روض الفرج بشبرا، وأصبحت تملك كثيرًا من المال خلال وتدعى "سلمى"، ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها، وتتوالى الأحداث.



مدحت العدل وجمال العدل فى الاستديو

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد ويشارك في بطولته نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

كما سبق وطرحت النجمة كارول سماحة مؤخراً بوستر "اللى خان" من مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم، وهى أغنية تتر العمل، التى انتهت من تسجيلها الأيام الماضية، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان، من كلمات مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، والأغنية تتماشى مع أحداث المسلسل فى إطار درامى مشوق.