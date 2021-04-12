شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "النمر" على قناة الحياة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم محمد إمام عبر حسابه على "إنستجرام" عن مواعيد عرض مسلسله الجديد "النمر" على قناة الحياة فى شهر رمضان، حيث يعرض العمل بدءًا من غدٍ الثلاثاء الساعة 10.15 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا، والساعة 1.45 ظهراً.



مواعيد عرض مسلسل النمر

ويجسد محمد إمام في "النمر" دور صعيدى لأول مرة في حياته، وأنه الوحيد الذى يتحدث بالصعيدي من بين كل الأبطال، موضحًا أن أحداث المسلسل تدور في منطقة الصاغة ما بين التجار الكبار والشريحة السفلى من الصنايعية والبائعين الصغيرين وتجار الفضة".



بوستر محمد إمام على إنستجرام