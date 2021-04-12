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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "النمر" على قناة الحياة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم محمد إمام عبر حسابه على "إنستجرام" عن مواعيد عرض مسلسله الجديد "النمر" على قناة الحياة فى شهر رمضان، حيث يعرض العمل بدءًا من غدٍ الثلاثاء الساعة 10.15 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا، والساعة 1.45 ظهراً.
مواعيد عرض مسلسل النمر
ويجسد محمد إمام في "النمر" دور صعيدى لأول مرة في حياته، وأنه الوحيد الذى يتحدث بالصعيدي من بين كل الأبطال، موضحًا أن أحداث المسلسل تدور في منطقة الصاغة ما بين التجار الكبار والشريحة السفلى من الصنايعية والبائعين الصغيرين وتجار الفضة".
بوستر محمد إمام على إنستجرام
مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.
يشار إلى أن محمد إمام شارك العام الماضى في مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى حقق نجاحاً ساحقاً، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى.