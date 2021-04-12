شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الحالة الصحية لـ وليد منصور بعد دخوله المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج وليد منصور لـ"الخليج 365"، إنه فى المستشفى منذ يومين بعد إصابته بحصوة في الكلى، وبناء على التحاليل التى أجراها سيتم تحديد إذا كان سيبقى بالمستشفى أم سيخرج اليوم وتمنى الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكان المنتج وليد منصور أصيب الأسبوع الماضى، بارتفاع مفاجئ في الضغط وآلام حادة بالمعدة وتم حجزه فى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة.

وفي سياق آخر يعكف وليد منصور حاليًا على استكمال تصوير فيلم "أهل الكهف" المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، والذي يتولي إنتاجه أيضًا حيث يصور فريق العمل في أحد الاستوديوهات بمنطقة الهرم ومن المقرر أن يسافروا للمغرب خلال الفترة المقبلة لاستكمال التصوير هناك.