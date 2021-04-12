شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض مسلسل "اللى مالوش كبير" على قناة CBC فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة CBC عن موعد عرض مسلسل "اللى مالوش كبير" للنجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، على شاشتها الساعة 9 مساء يوميًا خلال شهر رمضان، على أن تعلن القناة عن مواعيد الإعادة ومواعيد العرض على قناة CBC دراما خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض الحلقة الأولى من المسلسل الساعة 12.5 بعد منتصف الليل.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسمين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى أكشن لا يخلو من التشويق.

ويشهد "اللى مالوش كبير" تجديد النجمة ياسمين عبد العزيز تعاونها مع المؤلف عمرو محمود ياسين والمخرج مصطفى فكرى بعد تجاحها معهما في مسلسلها الأخير "ونحب تانى ليه" الذى قدمت فيه ياسمين دراما اجتماعية رومانسية لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور، حيث ابتعدت فيه عن الكوميديا الذى اعتادت على الظهور بها في السينما.