شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تحمل "شبل" فى كواليس تصوير مسلسلها نسل الأغراب وتهنئ جمهورها برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة مى عمر، على تهنئة جمهورها ومتابعيها بحلول شهر رمضان الكريم، حيث نشرت صورة لها من كواليس مسلسلها نسل الأغراب، الذى تشارك في بطولته بالسباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة سينرجي.

وظهرت مي عمر في الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهى تحمل "شبل" أبيض اللون، وترتدي ملابس شخصيتها التي ستجسدها في المسلسل، وكتبت "كل سنة وانتوا طيبين ورمضان كريم عليكم، استنوا جليلة الغريب في مسلسل نسل الأغراب على أون تى في".

وكان قد انتهى فريق العمل من التصوير يوم الأسبوع الماضي، ليكون بذلك أول المسلسلات التي ودعت التصوير قبل حلول شهر رمضان.

وتدور أحداث مسلسل "نسل الأغراب" في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية.



مى عمر